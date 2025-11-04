أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الثلاثاء، ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر، تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر

شهدت الأسواق المالية موجة صعود قوية للدولار الأمريكي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، متجاوزا حاجز الـ 100 نقطة في مؤشره القياسي.

شهدت الأسواق المالية موجة صعود قوية للدولار الأمريكي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، متجاوزا حاجز الـ 100 نقطة في مؤشره القياسي.

وحافظت عملات الملاذ الآمن الأخرى مثل الين الياباني والفرنك السويسري على قوتها وسط تراجع معنويات المخاطرة في السوق.

أكد مايكل براون، كبير خبراء الأبحاث في "بيبرستون"، أن تحركات السوق الحالية تعكس مسعى تقليديا للجوء إلى أصول الملاذ الآمن، مشيرا إلى قوة كل من الدولار والين.

كما رأى أن الدولار، رغم كل التوقعات السابقة بتراجعه، لا يزال الخيار الأفضل للمستثمرين الباحثين عن الأمان.

كشفت بيانات "بنك أوف أمريكا" عن أقوى طلب على الدولار من المستثمرين منذ يونيو الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بشراء مديري الأصول.

يزيد التضارب في توقعات الفيدرالي من حيرة المستثمرين، خاصة في ظل توقف الإصدارات الرسمية للبيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي، مما يحرم السوق من مؤشرات مهمة.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه، استقر سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.18 جنيها للشراء.

- 47.31 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.26 جنيها للشراء.

-47.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.26 جنيها للشراء.

-47.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.26 جنيها للشراء.

-47.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.26 جنيها للشراء.

-47.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 47.26 جنيها للشراء.

-47.36 جنيها للبيع.

يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم



سعر جرام الذهب، تراجعت أسعار الذهب خلال حركة تعاملات، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بنحو 40 جنيها وفقا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق.

وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6070 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5310 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4540 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 42480 جنيها بالصاغة.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)



سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 74.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 113.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 60 إلى 61 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 83 جنيها إلى 84 جنيها.





البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وارتفع رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.806 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "EGX 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4053 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " EGX 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة.

وقفز مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 16061 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة

وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 48049 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 17650 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4349 نقطة.

البنك المركزي المصري يُصدر تقرير الاستقرار المالي مارس 2025



أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، وذلك من خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وينعكس ذلك في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية. ويأتي ذلك في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الاجنبية. ويأتي ذلك في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الاجنبية المباشرة طويلة الاجل، مما انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.





ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة



أكدت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة التزام الممولين بتوفير جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان سرعة وسهولة إجراءات الرد.

وأوضحت المصلحة أن المأموريات الضريبية تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة، على أن يتم مراجعتها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.

وفي حال تبين عدم اكتمال المستندات المقدمة، تقوم المأمورية بإخطار طالب الرد بالمستندات المطلوب استكمالها، على أن يقوم الممول بتقديمها خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالعلم.



وشددت المصلحة على أنه في حال عدم استيفاء المستندات خلال هذه المدة، سيتم رفض الطلب.

ودعت مصلحة الضرائب الممولين إلى الاطلاع على قائمة المستندات الداعمة لرد الضريبة، وكذلك على الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، من خلال الرابط التالي من هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.