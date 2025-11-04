رغم الخسارة من غانا، منتخب مصر للكرة النسائية يصعد لنهائيات أمم أفريقيا 2026

الكرة النسائية، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، إخطارا من الاتحاد الأفريقي "كاف" بتأهل منتخب مصر الأول للكرة النسائية لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026 بعد تعديل نظام البطولة من لتقام بمشاركة 16 منتخبا بدلًا من 12 منتخبا.

كان المنتخب الوطني للكرة النسائية صعد لمواجهة نظيره الغاني في المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، قبل أن يحقق المنتخب الغاني الفوز ويصعد لنهائيات البطولة.

منتخب مصر يخسر أمام غانا ذهابا وإيابا

كان منتخب مصر لكرة القدم النسائية واجه نظيره الغاني في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وخسر ذهابا في القاهرة بثلاثية نظيفة، ثم خسر لقاء العودة في غانا بأربعة أهداف نظيفة.

