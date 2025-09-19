الجمعة 19 سبتمبر 2025
تصفيات كأس العالم، منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يخسر أمام غينيا الاستوائية بهدف

منتخب مصر للكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، فيتو

خسر منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة في مدينة مالابو عاصمة غينيا، في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات 2026.

تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية أمام غينيا

دخل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة مباراته أمام غينيا الإستوائية بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية أمام غينيا، فيتو
تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية أمام غينيا، فيتو

وترأس بعثة منتخب مصر في غينيا الإستوائية إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد مباراة العودة بين مصر وغينيا الإستوائية

يذكر أن مباراة العودة بين منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة أمام نظيره غينيا الاستوائية ستقام مساء يوم 26 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

