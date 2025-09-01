الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل حول استراتيجية كرة القدم النسائية

ورشة عمل إستراتيجية
ورشة عمل إستراتيجية كرة القدم النسائية، فيتو

نظم الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول استراتيجية كرة القدم النسائية التي يتبناها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف الإدارة الفنية بقيادة الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

المشاركين في ورشة كرة القدم النسائية

شهدت الورشة حضور الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد، والدكتورة سحر الهوارى عضوة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابقة، الخبيرة الدولية دورين نابواير، مستشارة قسم كرة القدم النسائية فى الفيفا، ورئيسة قسم كرة القدم النسائية في الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف"، مسكرم تاديسي جوشيمي، وراما جويلى منسق الورشة، وممثلى الأندية.

تم خلال الورشة التنسيق مع خبير من الاتحاد الدولى لكرة القدم بالعمل على استراتيجية شاملة لكرة القدم النسائية لمدة عام كامل بهدف تطوير مدربى الكرة النسائية والأندية المشاركة في مسابقات الكرة النسائية بما يصب في النهاية في مصلحة في المنتخبات الوطنية للكرة النسائية لتحقيق الأهداف المطلوبة والتأهل للمحافل الدولية الكبرى.

تأتى هذه الاستراتيجية في إطار السعى المستمر للاتحاد المصرى لتطوير الكرة النسائية مما يعزز فرص نمو وتطوير اللعبة في مختلف جوانبها، وتعزيز دورها في المجتمع الرياضي.

الاتحاد المصري لكرة القدم ورشة عمل حول استراتيجية كرة القدم النسائية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علاء نبيل مصطفي عزام سحر الهواري كرة القدم النسائية

