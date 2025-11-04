جيش الاحتلال: الصليب الأحمر يتوجه لتسلم جثمان مختطف في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الصليب الأحمر الدولي في طريقه لتسلم جثمان أحد المختطفين في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر الإنساني والسماح بتسليم الضحية لأسرته.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن هذه العملية تأتي ضمن التنسيق المستمر مع الجهات الدولية والمحلية لضمان تسليم الجثمان بأمان ودون أي مخاطر إضافية وفقا لاتفاق غزة.

الصليب الأحمر: تسليم الجثمان أسير إسرائيلي وفق البروتوكولات الدولية

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العملية تتم وفق البروتوكولات الدولية المتعارف عليها، مشيرة إلى أنها تسعى لضمان سلامة جميع الأطراف أثناء نقل الجثمان وتسليمه إلى أهله في إسرائيل وذلك بالتنسيق مع كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

قوة إنفاذ ونزع سلاح حماس، تفاصيل مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن بشأن حكم غزة

يأتي هذا فيما أرسلت الولايات المتحدة، الإثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، بحسب نسخة حصل عليها موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ويُصنف مشروع القرار، الذي وُصف بأنه "حساس ولكن غير سري"، على أنه يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

وقال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" إن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن، بهدف التصويت على إنشائه في الأسابيع المقبلة ونشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير.

