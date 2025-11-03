وزير إسرائيلي: حماس لن تسلم سلاحها وسنعود لنشاط مكثف بغزة

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين للقناة السابعة، اليوم الاثنين: حماس لن تسلم سلاحها وأعتقد أننا سنعود بنهاية الأمر لنشاط مكثف في غزة.

وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي: لدينا شكوك في قدرة قوة الاستقرار الدولية على نزع سلاح حماس وستكون لدينا مرونة أكبر لاستئناف الحرب بعد عودة الرهائن من غزة.

وتابع: لن نجلس مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات حماس ولا صورة كاملة لدينا بشأن منح مقاتلي حماس مرورا آمنا.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الإثنين، أن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

غارات إسرائيلية على مدينة غزة

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصدر في المستشفى المعمداني، إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين: إن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بشكل منتظم وتحول دون وصول المساعدات بشكل كاف.

تركيا: يجب على المجتمع الدولي مواصلة ضغوطه على إسرائيل

وأضاف وزير الخارجية التركي: يجب على المجتمع الدولي مواصلة ضغوطه على إسرائيل، وهي لا تقوم بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وفق الاتفاق.

وأكد وزير الخارجية التركي، أن حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت نحو 250 فلسطينيا عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع: لا يجب السماح بأي عمل ينتهك الاتفاق في غزة ويعرقل السلام ويجب عدم السماح لأي عمل من شأنه عرقلة وقف إطلاق النار أو التسبب في تعطيل الاتفاق.

