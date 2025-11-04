الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
البنك الأهلي المنتعش بنقطة الزمالك يلتقي زد في الدوري المصري

زد، فيتو
زد، فيتو

يلتقى فريق  زد نظيره البنك الأهلي فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

مباراة زد والبنك الأهلي

يدخل فريق البنك الأهلي بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد النقطة الثمينة التى حصدها من الزمالك فى الجولة الماضية، حيث يحتل الفريق المركز 11 برصيد 15 نقطة جمعها من 11 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين.


ويحتل فريق زد المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 4 مواجهات والتعادل والخسارة في مثلها، حيث يستهدف محمد شوقى مديرهم الفني الانتصار والتقدم في جدول الترتيب.

