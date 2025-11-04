الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
زوجها وشقيقتها عاوناها، اعترافات خادمة متهمة بسرقة شقة في القاهرة الجديدة

أدلت سيدة وزوجها وشقيقتها متهمين بسرقة مبالغ مالية وعملات أجنبية ومشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية محل عمل الأولى بالقاهرة الجديدة باعترافات تفصيلية أمام رجال وزارة الدخلية

واعترف المتهمون بسرقتهم الشقة المشار إليها وقيامهم بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميل سيئ النية مالك محل مصوغات - مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

تلقت مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا من مالك شقة يفيد بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخلها أثناء غيابها، بالفحص والتحري تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة.
وبضبطها اعترفت بأن لها شريكين في الجريمة، هما: زوجها وشقيقتها، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

