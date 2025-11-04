استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم بمكتبه، الدكتور أحمد سليمان حمد، رئيس جامعة الفلوجة العراقية، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين في مختلف المجالات، وذلك في إطار دعم العلاقات التعليمية والبحثية بين الجامعات المصرية والعربية.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس “الفلوجة” العراقية لبحث سبل التعاون الأكاديمي والعلمي

وضم وفد جامعة الفلوجة كلًّا من: الدكتورة نهلة ناجي هلال، مساعد رئيس الجامعة للشئون العلمية، والدكتور محمد جبير مهيدي، عميد كلية العلوم التطبيقية، والدكتورة هديل محمد فياض، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور رافع علاوي فياض، عميد كلية الطب، والدكتور مهند خليفة عبيد، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، والدكتور مصطفى عادل عبد الرحيم مدير قسم البعثات والعلاقات الثقافية.

وحضر اللقاء من جامعة المنصورة: الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتورة مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد كمال مطاوع، عميد كلية التجارة، والدكتور إيهاب عبد اللطيف، القائم بعمل عميد كلية العلوم، إلى جانب نواب مدير مكتب العلاقات الدولية: الدكتورة يسرا الفار، والدكتور شادي عوني، والدكتور يوسف جميل.

تبادل الخبرات العلمية والبحثية

وخلال اللقاء، رحَّب الدكتور شريف خاطر برئيس جامعة الفلوجة والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع الجامعات المصرية والعراقية، وحرص جامعة المنصورة على مدّ جسور التعاون مع الجامعات العربية الشقيقة، بما يسهم في تبادل الخبرات العلمية والبحثية، ويعزّز من فرص الشراكة في البرامج الأكاديمية والمشروعات البحثية المشتركة.

وأكَّد رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالانفتاح العلمي على الجامعات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من رؤيتها نحو تدويل التعليم وتطوير منظومة البحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة الفلوجة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الشراكات العربية في المجالات الأكاديمية والطبية والعلمية والتكنولوجية.

تطوير مهارات الباحثين والطلاب

كما أشاد رئيس الجامعة بالمكانة الأكاديمية لجامعة الفلوجة، معبّرًا عن تطلع جامعة المنصورة إلى تحقيق تعاون مثمر وبنّاء، يسهم في إثراء العملية التعليمية وتطوير مهارات الباحثين والطلاب في كلا الجانبين.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد سليمان حمد، رئيس جامعة الفلوجة، عن بالغ شكره وتقديره لجامعة المنصورة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا اعتزازه الكبير بمكانة جامعة المنصورة المرموقة وريادتها العلمية على مستوى المنطقة العربية، وما حققته من إنجازات أكاديمية وبحثية جعلتها نموذجًا يُحتذى به في تطوير منظومة التعليم العالي.

وأضاف أن هذا اللقاء يمثل انطلاقة جديدة لتعاون عربي متميّز يجمع بين الخبرات الأكاديمية في الجامعتين، في إطار السعي المشترك إلى رفع مستوى الأداء الجامعي، ودعم البحث العلمي والابتكار لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

عقب اللقاء، انتقل الوفد إلى مجلس الجامعة، حيث تم عرض فيلمٍ وثائقيٍّ تعريفيٍّ عن جامعة المنصورة وإنجازاتها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب عرضٍ مماثلٍ عن جامعة الفلوجة، واستعرض الجانبان أبرز مجالات التميز والفرص المستقبلية للتعاون العلمي والأكاديمي المشترك.

وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيرًا عن رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الأكاديمية، ثم التُقطت صورة تذكارية توثيقًا لفعاليات اللقاء.

كما قام الوفد العراقي بجولة داخل جامعة المنصورة، اصطحبهم خلالها الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، يرافقه الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب. وشملت الجولة عددًا من الكليات والمنشآت الجامعية للتعرّف على إمكانات الجامعة البحثية والتعليمية والطبية المتميزة، من بينها مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، حيث استقبلهم الدكتور إيهاب عبد اللطيف، القائم بعمل عميد كلية العلوم، والدكتور هشام سلام، مؤسس المركز ورئيس فريق "سلام لاب" البحثي، وكذلك مركز طب وجراحة العيون، حيث استقبلهم الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أمجد النقراشي، مدير مركز العيون.

