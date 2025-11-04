الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بن شرقي: البدايات القوية مهمة ونستهدف الصعود لمنصة التتويج

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

أكد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن بطولة السوبر المصري من البطولات المهمة هذا الموسم، وأن جميع اللاعبين يسعون بكل قوة لتحقيق اللقب وإسعاد جماهير النادي. 

وأضاف بن شرقي: «السوبر المصري تعد من البطولات المهمة التي نرغب في التتويج بها.. ونحن ندرك تمامًا قيمتها بالنسبة للنادي والجماهير، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن ونحقق الفوز باللقب». 

وتحدث بن شرقي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء الخميس المقبل في نصف نهائي البطولة قائلا: «سيراميكا من الفرق المميزة التي قدمت نتائج قوية إلى الآن على المستوى المحلي». 

وأضاف: «نستعد بشكل جيد لمواجهة سيراميكا ونسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى نهائي البطولة». 

وشدد على أن إقامة البطولة في الإمارات يمثل دافعًا قويا للفريق، لاسيما أن جماهير الأهلي دائما ما تكون حاضرة في الملعب؛ لدعم وتشجيع اللاعبين، إلى جانب الأجواء المميزة من حيث جودة الملاعب. 

واتم قائلًا: «هذه البطولة تمثل بداية قوية لموسم طويل، والتتويج بها سيمنحنا دافعًا كبيرًا لمواصلة المنافسة على جميع الألقاب.. نحن جاهزون ذهنيًا وبدنيًا، ونتمنى أن نحقق الفوز ونسعد جماهير الأهلي». 

واختتم بن شرقي تصريحاته موجها الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم الكبير، ومشددا على أن الفريق هدفه الفوز باللقب للاحتفال معهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اشرف بن شرقي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

مهند مجدي مستشارا لمجلس إدارة الأهلي للنشاط الرياضي وسراج عضوا بشركة كرة القدم للمنشآت

محمد شوقي رئيسا للجنة الطبية بالنادي الأهلي

الأكثر قراءة

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

كأس العالم للناشئين، هايتي يحرز هدفه الأول بمرمى منتخب مصر

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يحرز الهدف الثالث في مرمى هايتي

منتخب مصر يتقدم بثلاثية أمام هايتي بكأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عثمان بن أبي العاص "أنقذ قبيلة ثقيف من الردة"

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

عيد الحب المصري، تعرف على حكمه في الإسلام وضوابط الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية