الجارحي رئيسًا للجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الاثنين، تكليف محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات» التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من ٥ إلى ١٤ديسمبر المقبل.

كما تم تكليف كل من إبراهيم العامري ورويدا هشام، عضوي مجلس الإدارة، نائبين لرئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

