المستشار محمود فهمي رئيسا للجنة القانونية للأهلي

اجتمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مساء أمس الاثنين، وعقب الجلسة تقرر تكليف المستشار محمود فهمي، برئاسة اللجنة القانونية وفض المنازعات، على أن تضم اللجنة كلا من محمد عثمان، والمستشار شادي البرقوقي مستشاري مجلس الإدارة.

كما قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في جلسته الأولى التي عقدت مساء أمس الاثنين، تكليف كل من محمد الغزاوي ورويدا هشام عضوي المجلس، بالعمل على تطوير الهيكلة الإدارية والتحول الرقمي في التشغيل الذكي المستدام، مع الاستعانة بالدكتور محمد الصبان، مستشار مجلس الإدارة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بالتنسيق الكامل مع الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

