الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المستشار محمود فهمي رئيسا للجنة القانونية للأهلي

المستشار محمود فهمي
المستشار محمود فهمي

اجتمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة  الكابتن محمود الخطيب، مساء أمس الاثنين، وعقب الجلسة تقرر تكليف المستشار محمود فهمي، برئاسة اللجنة القانونية وفض المنازعات، على أن تضم اللجنة كلا من محمد عثمان، والمستشار شادي البرقوقي مستشاري مجلس الإدارة.

كما قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في جلسته الأولى التي عقدت مساء أمس الاثنين، تكليف كل من محمد الغزاوي ورويدا هشام عضوي المجلس، بالعمل على تطوير الهيكلة الإدارية والتحول الرقمي في التشغيل الذكي المستدام، مع الاستعانة بالدكتور محمد الصبان، مستشار مجلس الإدارة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بالتنسيق الكامل مع الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الخطيب اخبار الأهلي

مواد متعلقة

إمام عاشور يشارك في جزء من مران الأهلي (صور)

مهند مجدي مستشارا لمجلس إدارة الأهلي للنشاط الرياضي وسراج عضوا بشركة كرة القدم للمنشآت

الأكثر قراءة

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

كأس العالم للناشئين، هايتي يحرز هدفه الأول بمرمى منتخب مصر

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يحرز الهدف الثالث في مرمى هايتي

منتخب مصر يتقدم بثلاثية أمام هايتي بكأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عثمان بن أبي العاص "أنقذ قبيلة ثقيف من الردة"

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

عيد الحب المصري، تعرف على حكمه في الإسلام وضوابط الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية