تأجيل محاكمة 87 متهما بالإنضمام إلى تنظيم إرهابي لـ 13 ديسمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بدر تأجيل محاكمة 87 متهما بالإنضمام إلى تنظيم داعش سيناء 3 الإرهابى في القضية رقم 17628 لسنة 2024 مدينة نصر أول، لجلسة 13 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. 

ووجه إليهم اتهام بالانضمام إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك.

الجريدة الرسمية