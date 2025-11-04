القصة الكاملة لأزمة طلاب تجارة القاهرة.. الجامعة تحسم الجدل بقرارات جديدة تضمن حقوق الطلاب وتعيد امتحانات «الميدتيرم»

أثارت واقعة منع عدد من طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة من أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم) بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، حالة من الجدل داخل الأوساط الجامعية، دفعت الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات إلى التدخل العاجل لاحتواء الأزمة وضمان حقوق الطلاب.

بداية الأزمة

اشتكى عدد من طلاب البرامج الخاصة بكلية التجارة من منعهم من دخول لجان امتحانات الميدتيرم، مؤكدين أنهم فوجئوا بإغلاق الأبواب أمامهم بسبب عدم تسديد المصروفات الدراسية أو تأخرهم في تسجيل المقررات.

وتصاعدت الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يرفع الطلاب استغاثات إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مطالبين بإنصافهم وتمكينهم من أداء الامتحانات.

اجتماع عاجل لرئيس الجامعة

أكدت مصادر جامعية أن رئيس جامعة القاهرة عقد، الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا مع عدد من الطلاب لاحتواء الموقف، حيث استمع إلى تفاصيل ما حدث داخل الكلية، ووجّه بفتح تحقيق فوري في الواقعة، مؤكدًا حرص الجامعة على مصلحة أبنائها وعدم الإضرار بمستقبلهم الدراسي.

وفي تصريحات خاصة لـ«فيتو»، شدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أن «الجامعة لن تسمح بمنع أي طالب من دخول الامتحان لعدم سداد المصروفات الدراسية»، مضيفًا أن «حقوق الطلاب التعليمية تأتي في المقام الأول قبل أي اعتبارات مالية».

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه وجّه الكليات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل سداد المصروفات، مع السماح بالتقسيط في الحالات غير القادرة، مؤكدًا أن الجامعة تتحمل سداد الرسوم عن الطلاب غير القادرين وفق القواعد المعمول بها.

رواية الكلية: لم نمنع مستحقين

من جانبها، نفت الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، منع أي طالب مستحق من دخول الامتحان، موضحة أن المنع اقتصر على حالات محددة، منها الطلاب الباقين للإعادة أو غير المقيدين بمقررات دراسية في «السيستم»، وهو ما يجعل دخولهم الامتحان مخالفًا للائحة الساعات المعتمدة.

وأكدت أن نظام تقسيط المصروفات الدراسية متاح لطلاب البرامج الخاصة حتى ثلاثة أقساط، ولطلاب النظام العربي حتى قسطين، مشيرة إلى أن الكلية وجهت الطلاب لاستكمال تسجيل المقررات لحل المشكلة.

وأضافت أن أحد الطلاب تم تقديم عذر له عن مادة امتحانية بسبب حضوره بعد الموعد المحدد بنصف ساعة، رغم أن القانون يسمح بالتأخر لمدة ربع ساعة فقط، حفاظًا على مستقبله الدراسي.

الأعلى للجامعات يحسم الجدل

وفي السياق نفسه، كشف مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات أن القواعد المنظمة لا تجيز حرمان أي طالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، موضحًا أن الحالات التي يُمنع فيها الطالب من أداء الامتحان تتعلق بعدم حضور 75% من المحاضرات أو الأنشطة العملية، وليس بعدم السداد المالي.

قرارات جامعة القاهرة: امتحانات جديدة وتحقيقات موسعة

وعقب اللقاء الذي جمع رئيس الجامعة بممثلي طلاب كلية التجارة، أعلنت جامعة القاهرة عن مجموعة من القرارات الجديدة التي وصفتها بأنها «استجابة لمطالب الطلاب» وتهدف إلى صون حقوقهم وضمان سير العملية التعليمية في مناخ عادل ومنضبط.

وتضمنت القرارات ما يلي:

أولًا: عقد امتحانات الميدتيرم للطلاب الذين تعذر عليهم أداؤها لأسباب تتعلق بعدم التسجيل أو المنع من دخول اللجان أو تحريرهم لعذر، على أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من السبت ٨ نوفمبر بمقر الكلية، مع إعلان المواعيد والتفاصيل عبر الصفحات الرسمية.

ثانيًا: تكليف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمراجعة قيمة الرسوم الدراسية لطلاب البرامج الخاصة، ورصد أي زيادات مقارنة بالأعوام السابقة، والتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن، إلى جانب متابعة تطبيق قواعد المنح وتخفيض المصروفات للطلاب المستحقين.

ثالثًا: إحالة الشكاوى المتعلقة بسوء التعامل مع الطلاب إلى الإدارة القانونية للتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

رابعًا: التشديد على عدم جواز منع أي طالب من أداء الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، مع محاسبة أي مخالفة لهذا القرار.

خامسًا: التأكيد على حق الطلاب في تقسيط المصروفات الدراسية في الحالات التي تستدعي ذلك، ومتابعة تنفيذ جميع البنود من خلال لجنة مصغرة تضم ممثلين عن الطلاب لضمان التواصل المستمر.

ختام الأزمة: رسالة طمأنة

واختتمت جامعة القاهرة بيانها بالتأكيد على أنها ستظل نموذجًا يحتذى به في صون حقوق الطلاب وترسيخ قيم العدالة والمسؤولية داخل المجتمع الجامعي، مشيرة إلى أن الحوار الدائم بين الإدارة والطلاب هو السبيل الأمثل لحل أي مشكلات مستقبلية.

