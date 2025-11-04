طب قصر العيني تطلق قافلة علاجية شاملة للإسماعيلية احتفاءً بذكرى نصر أكتوبر

أطلقت كلية طب قصر العيني قافلة طبية علاجية شاملة إلى قرية أبو صوير (الكيلو 107) بمحافظة الإسماعيلية، احتفاءً بذكرى نصر أكتوبر المجيد، في مبادرة تجسد روح العطاء والانتماء التي يحملها قصر العيني عبر تاريخه الطويل في خدمة أبناء الوطن.

وجاءت القافلة بتوجيهات من جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية للجامعة في مختلف المحافظات، ودعم مبادرات الدولة في تحقيق العدالة الصحية والوصول بالخدمات الطبية المتخصصة إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وانطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب – قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبالتعاون مع قطاع القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وتأكيدا لدور قصر العيني في تحويل العلم والخبرة إلى عمل ميداني ملموس يخدم الإنسان المصري في مختلف ربوع البلاد.

خطة متكاملة لتفعيل الدور المجتمعي لطب قصر العيني

وجاءت مشاركة الكلية بإشراف وحضور الدكتور عمر عزام، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي أكد أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها الكلية لتفعيل دورها المجتمعي على امتداد محافظات مصر، انطلاقًا من إيمانها بأن رسالة الطب لا تكتمل إلا بالوصول إلى كل محتاج للرعاية والعلاج.

شارك في القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من سبعة تخصصات طبية هي:

جراحة العظام – أمراض الباطنة – الرمد – الجلدية – الأطفال – النساء والتوليد – الأنف والأذن، حيث قدّم الفريق الطبي خدماته لمئات المواطنين من أبناء القرية والمناطق المجاورة، وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 662 مريضًا، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات القافلة على مدار يومي تنفيذها 1660 مواطنًا، إضافةً إلى 17 حالة تم تحويلها إلى مستشفيات جامعة القاهرة لاستكمال الفحوصات والتدخلات الجراحية اللازمة.

