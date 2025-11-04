مصر للمعلوماتية تطلق برنامج التصميم الداخلي الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، عن إطلاق برنامج التصميم الداخلي الرقمي هذا العام، وهو تخصصًا نوعيًا واعدًا يضاف إلى سوق العمل المصرية.

وأشار الدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن البرنامج يُركز على الربط بين الجوانب التصميمية والهندسية والتقنية في معالجة عناصر العمارة الداخلية، من خلال توظيف أحدث تقنيات التصميم الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي تدعم جميع مراحل التصميم من التفكير والإبداع وحتى التنفيذ.

وأوضح أن تخصص التصميم الداخلي الرقمي يشمل تخطيط الحيزات المعمارية وتنسيقها بما يتناسب مع طبيعة العقار واحتياجات المستخدم، بدءًا من معالجة محددات الحيز كالحوائط والأسقف والأرضيات، مرورًا بالعناصر الداخلية كالأثاث والإضاءة والمواد المستخدمة، وانتهاءً بالجوانب البيئية والسلوكية التي تعزز الراحة والتفاعل الإنساني مع المكان.

تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي

ومن جانبه، قال الدكتور عدنان الحلوجي، مدير برنامج التصميم الداخلي الرقمي: إن هذا البرنامج يهتم بالبعد الرقمي والمعلوماتي كركيزة أساسية في عمليات التصميم والتنفيذ، حيث يتم تدريب الطلاب على تحليل البيانات (Data Analysis) وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ودمج إنترنت الأشياء (IoT) في تصميم الحيزات الداخلية الذكية، بما يربط بين المستخدم وجميع عناصر المكان عبر الشبكات الذكية للمباني والمدن.

وأضاف أن البرنامج يتبنى الحلول المؤتمتة (Automation) التي تمكّن من إدارة الطاقة والإضاءة ودرجات الحرارة والصوت بكفاءة عالية.

وأكد أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًّا بتصميم الحيزات التفاعلية والذكية، سواء من خلال تطوير الأثاث المرن والمتجاوب مع المستخدم، أو عبر الحيزات التي توفر الطاقة وتعزز الراحة.

ويشمل ذلك تصميم بيئات العرض في المتاحف والمعارض لتحسين تجربة الزائر، إلى جانب توظيف تقنيات الواقع الممتد (XR) والواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) لتجربة النماذج التصميمية قبل التنفيذ واتخاذ قرارات أكثر دقة وجاذبية.

