الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة مهنية لريادة الأعمال في صناعة مستحضرات التجميل

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة دبلومة مهنية متقدمة لريادة الأعمال في مجال مستحضرات التجميل بالتعاون مع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل.

توفر الدبلومة الجديدة الفرصة للمتخصصين الحاصلين على الدبلومة المهنية لريادة الأعمال في مجال تركيب مستحضرات التجميل (COZM) - والتي تم إطلاقها في عام 2023 بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية - لتلقي تدريب تقني متقدم واكتساب مهارات إدارة وتطوير أعمال المشروعات المتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل.

موعد التقديم لدبلومة ريادة الأعمال في مستحضرات التجميل

ومن المقرر البدء في تقديم الدبلومة من خلال مركز الخدمات الهندسية والعلمية بالجامعة اعتبارًا من عام 2026.

وصرّح الدكتور وائل ممدوح، أستاذ تكنولوجيا النانو بقسم الكيمياء بالجامعة أن صناعة مستحضرات التجميل مزدهرة في مصر وأن الدبلومة المهنية المتقدمة لريادة الأعمال في مجال مستحضرات التجميل تهدف لتعليم قادة المستقبل في هذه الصناعة العلوم اللازمة لتقديم منتجات مبتكرة وآمنة وموثوق بها".

وأضاف: "تسعى الجامعة لتأهيل رواد الأعمال الجدد في هذا السوق عبر إمدادهم بالمعرفة التقنية والتجارية، وتمكينهم من امتلاك الأدوات اللازمة للوصول إلى النجاح".

وأشار ممدوح إلى أنه بنهاية البرنامج، سيتخرج الطلاب كرواد أعمال ذوي خبرة، لديهم منظور فريد من نوعه، كما أكد أن المشاركين سيستمروا في تلقي الدعم من خلال التوجيه والإرشاد المستمر، مما يضمن "عدم ترك أي شخص بمفرده".

تأتي الدبلومة المتقدمة الجديدة استكمالا لهيكل الدبلومة المهنية القائمة والتي تم تطويرها بالتعاون بين الجامعة وهيئة الدواء المصرية حيث يتم من خلالها تدريس أساسيات صناعة مستحضرات التجميل عبر ثلاث وحدات دراسية: الأسس العلمية، ومهارات العمل، والإجراءات التنظيمية.

ستحافظ الدبلومة المتقدمة على هذا الهيكل المكون من ثلاث وحدات ولكنها ستقدم المزيد من الفرص العملية من خلال مختبرات الكيمياء التفاعلية وإتاحة المجال للمشاركة لتولي قيادة تصميم المنتجات. ستركّز الوحدة الدراسية الخاصة بالعلوم على العمل في المختبرات، بينما تركّز وحدة دراسة الأعمال على تطوير المشروعات الفردية.

ومن خلال التعاون مع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل، سيكتسب المشاركون خبرة مباشرة في الصناعة.

ستتولى أقسام التصنيع بالشركة إنتاج نماذج أولية للتركيبات التي طورها المشاركون واستضافة جولات في المصنع لتلقي خبرة واقعية في تصنيع المستحضرات.

في نهاية البرنامج، سيُقدّم المشاركون نماذجهم الأولية أمام لجنة تحكيم مشتركة من خبراء الشركة المصرية لمستحضرات التجميل والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ستفوز أفضل ثلاثة مشاريع برعاية من الشركة المصرية لمستحضرات التجميل، بما في ذلك دعم إنشاء المنتج، وتسجيل ملفات مستحضرات التجميل لدى هيئة الدواء المصرية، وإنتاج دفعات مجانية، والمساعدة في الإعلان.

يعكس هذا البرنامج نهج الجامعة المتميز في ربط التعليم باحتياجات الصناعة، مما يوفر للطلاب خبرة عملية تسد الفجوة بين التعلم في الفصول الدراسية والتطبيق في العالم الحقيقي.

وبالنظر إلى النجاح الذي حققه المشاركون الذين تخرجوا من دبلومة COZM المهنية، بما في ذلك تأسيس شركتين ناشئتين تعملان حاليًا في السوق، يؤكّد الدكتور ممدوح على ثقته في أن الدبلومة المتقدمة ستوفر المزيد من الزخم لهذا النجاح.

