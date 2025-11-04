إدراج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تصنيف ليدن الهولندي 2025

أدرجت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضمن المؤسسات التعليمية المتقدمة في نتائج تصنيف ليدن الهولندي (CWTS Leiden Ranking) لعام 2025.

ويعتبر تصنيف مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا (CWTS) بجامعة ليدن الهولندية من أهم التصنيفات العالمية التي تركز على تحليل الإنتاج العلمي للجامعات، وذلك بالاعتماد على المؤشرات الببليومترية الدقيقة التي تقيس مدى تأثير الأبحاث وجودتها.

وعلى وجه التحديد، يركز التصنيف على جودة التأثير العلمي: من خلال قياس مدى الاستشهاد بالأبحاث المنشورة، مع التركيز على نسبة الأبحاث التي تقع ضمن فئة الأبحاث الأعلى تأثيرًا على مستوى العالم.

إضافة إلى ذلك، يقيس التصنيف كلًّا من التعاون الدولي والوصول الحر؛ عبر تقييم مستوى الشراكات البحثية بين المؤسسة والمراكز العالمية، وإضافة إلى مدى تبنيها لنهج الوصول المفتوح (Open Access) لنشر العلوم.

إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن ظهور الجامعات المصرية بنتائج متقدمة هذا العام في تصنيف ليدن (CWTS Leiden Ranking) الهولندي.

وثمّن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، النتائج، مؤكدًا أن إدراج الجامعات المصرية في تصنيف دولي مرموق مثل تصنيف ليدن يعكس حجم التطوير الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وجهود الدولة في دعم الجامعات لرفع قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى مبدأ المرجعية الدولية.

وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعات المصرية بمختلف روافدها لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي نحو التدويل وتحقيق معايير الجودة العالمية.

ويعتمد تصنيف ليدن لعام 2025 على منهجيتين رئيسيتين؛ الأولى هي النسخة التقليدية CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 التي تعتمد على بيانات منصة Web of Science، وقد تم إدراج 15 جامعة مصرية بها، وهي: جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الزقازيق، وجامعة الأزهر، وجامعة طنطا، وجامعة أسيوط، وجامعة المنوفية، وجامعة بني سويف، وجامعة بنها، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة المنيا، وجامعة قناة السويس، وجامعة حلوان.

أما المنهجية الثانية فهي النسخة المفتوحة CWTS Leiden Ranking Open Edition 2025، والتي أُطلقت منذ عامين وتعتمد على بيانات منصة Open Alex، وقد شهدت إدراج 29 جامعة مصرية ضمن 2800 جامعة عالمية.

وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية، تلتها في الترتيب جامعة عين شمس، ثم جامعة المنصورة، فجامعة الإسكندرية، وجامعة الزقازيق، وجامعة الأزهر، وجامعة طنطا، وجامعة أسيوط، وجامعة المنوفية، وجامعة بنها.

كما ضمت القائمة كلًا من: جامعة بني سويف، وجامعة المنيا، وجامعة حلوان، وجامعة قناة السويس، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة سوهاج، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة الفيوم، وجامعة أسوان، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة المستقبل، وجامعة دمياط، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة دمنهور، وجامعة بورسعيد، وجامعة السويس، والمعهد العالي للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر، وجامعة مدينة السادات.

