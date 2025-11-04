رئيس جامعة القاهرة يفتتح معرض "مسابقة فنون 9" بمشاركة 228 طالبا وطالبة

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، معرض مسابقة “فنون 9” على مستوى الجامعة، بحضور الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء الكليات، ووكلائها، ولفيف من عضاء هيئة التدريس، والطلاب المشاركين في المسابقة، وذلك بالمدينة الرياضية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن المعرض شهد مشاركة 228 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، قدموا نحو 799 لوحة فنية متنوعة عكست إبداع الطلاب وقدرتهم على التعبير الفني الراقي، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الفنية والثقافية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة التعليم الشامل التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب المتكاملة من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع، مضيفًا أن الإبداع الفني يمثل ركيزة أساسية في تكوين وعي طلاب الجامعة وتنمية حسهم الجمالي والإنساني بما يسهم في بناء جيل من الشباب الواعي القادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في نهضة الوطن.

وأكد رئيس الجامعة اعتزازه بما يقدمه الطلاب من أعمال إبداعية تعبّر عن ذوقهم الرفيع، لافتًا إلى أن الجامعة سنقوم باقتناء مجموعة من اللوحات المميزة لعرضها في المباني والقاعات، بما يعكس التقدير للمواهب الطلابية، ويجعل إبداعاتهم جزء من الهوية البصرية لجامعة القاهرة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مسابقة “فنون 9” تأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية بمختلف صورها، وأن الإقبال الكبير من الطلاب علي المشاركة يعكس حجم الوعي الفني والثقافي لديهم، مشيرًا إلى أن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس وتلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية لأن الجامعة ليست مكانا لتلقى العلم فقط، وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب والارتقاء بهم وتنمية مهاراتهم.

