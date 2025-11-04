رئيسة وزراء أوغندا تزور الجامعة الألمانية بالقاهرة لبحث التعاون الأكاديمي (صور)

زارت روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا الجامعة الألمانية بالقاهرة، وكان في استقبالها والوفد المرافق لها الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، بحضور السفير خالد جلال مستشار رئيس مجلس أمناء الجامعة للعلاقات الخارجية، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي.

تناولت الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وإتاحة التعليم العالي العابر للحدود للشباب المتفوقين اينما وجدوا في مختلف الدول الافريقية.

الاستثمار في التعليم يساهم في بناء ستقبل أفضل لأفريقيا

واستعرض الدكتور أشرف منصور المشاريع البحثية المتنوعة التي تقدمها الجامعة وأبرز الرؤى حول المجالات الرئيسية التي تركز عليها طبقًا لجهودها لتحقيق التنمية والاستدامة، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم يساهم في بناء مستقبل مزدهر لأفريقيا.

وقال: إن الجامعة لا تدخر جهدًا في تسخير إمكاناتها الأكاديمية والتكنولوجية لخدمة قضايا التنمية المستدامة في القارة، وتحرص على فتح أبوابها أمام الشباب الأفريقي المتميز، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في تنمية بلدانهم.

وقامت رئيسة وزراء أوغندا بجولة داخل الحرم الجامعي، تابعت خلالها المستوى الأكاديمي والبحثي والتكنولوجي وأساليب الإدارة، والتقنيات الحديثة الموجودة بها.

كما زارت معمل فيستو Festo الذي يعد بمثابة أكاديمية تعليمية عالية الجودة، ويُصنَّف طبقًا للمعايير العالمية لتعليم الأتمتة الصناعية (الصناعة الأوتوماتيكية)، ويضم أقسام: معمل الحساسات الصناعية - معمل القوة الدافعة، ويشمل تطبيقات الهواء المضغوط (النيوماتيك) والهيدروليك لأجزاء الماكينات – معمل التحكم الرئيسي في المصانع – معمل نظم التحكم للعلميات الصناعية.

كما زارت معمل الاراترونكس ARAtronics المعني بتطوير أجهزة الاستشعار الدقيقة الجديدة والمحركات للقياس والتحكم في نطاق تكنولوجيا النانو.

وأهدى منصور درع الجامعة للشركاء المتميزين لرئيسة الوزراء امتنانًا لزيارتها.

الجدير بالذكر أن السيدة الأولى لدولة الكونغو الديمقراطية قد زارت الجامعة خلال هذا الأسبوع في ضوء التوجه نحو قارة إفريقيا.

