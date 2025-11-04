مقطع مروع، شاهد لحظة اصطدام قطار بشاحنة تحمل سيارات جديدة

اصطدام قطار بشاحنة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا، يكشف لحظة اصطدام عنيف لقطار بشاحنة، كانت تنقل عدة مركبات في ولاية تكساس الأمريكية، ما تسبب في دهس الشاحنة والمركبات التي تحملها.

لحظة دهس قطار لشاحنة تحمل سيارات

وأكد النشطاء أن القطار اصطدم بعنف بشاحنة كبيرة، كانت تنقل حمولة كاملة من السيارات في مدينة شيرتز بولاية تكساس، وتوقفت الشاحنة أمام القطار ما أدى لاصطدام القطار بها، بشكل مروع.

وأوضح شهود العيان أن سائق القطار كان يسير بسرعة، ولم يتمكن من التوقف، أثناء تواجد شاحنة تحمل العديد من المركبات على متنها، لنقلها في مدينة شيرتز بـ ولاية تكساس، ما أدى لدهس الشاحنة والمركبات التي كانت تنقلها.

ووثق مقطع فيديو لحظة اصطدام القطار المسرع بالشاحنة، التي تحمل سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، لكن العديد من شهود العيان وبعض المصادر أكدوا أن سائق الشاحنة نجا من الحادث بأعجوبة، حيث نزل من الشاحنة قبل ثوان من اصطدام القطار بها، بعد أن علقت الشاحنة على السكة الحديد، ولم يتمكن سائق الشاحنة من تحريكها من مكانها، فتركها وخرج قبل أن يسحقه القطار مع الشاحنة.

اصطدام قطار بشاحنة يتسبب في انفجارها

وأكدت التقارير الصحفية الأمريكية أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات نتجية الاصطدام العنيف للقطار بالشاحنة، وخاصة أن القطار لم يخرج عن مساره.

ويذكر أن قطار تابع لشركة يونيون باسيفيك أصطدم بشاحنة ضخمة محملة بسيارات جديدة في مدينة شيرتز بولاية تكساس الأميركية، ووقع الحادث عند تقاطع طريق شيرتز باركواي مع FM78، وتسبب في انفجار الشاحنة وتدمير عدد من السيارات، دون تسجيل إصابات، وأغلقت السلطات الموقع لعدة ساعات.

