مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار بموقف سيارات في تكساس (فيديو)
أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحًا أطلق النار، مساء الإثنين، في ساحة انتظار متجر بمدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس ؛ ما أسفر عن مقتل شخصين بالغين وطفل، قبل أن تعتقله الشرطة بعد أن سرق سيارتين أثناء محاولته الفرار.
وقالت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس: إن المشتبه فيه رجل في الثلاثينات من عمره وله "سجل في مشكلات الصحة النفسية"، مضيفة أن دوافعه لا تزال قيد التحقيق، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وأوضحت ديفيس أن أحد الضحايا كان مالك السيارة التي سرقت من الموقع.
وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن-ترافيس أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات لشخص أصيب بجروح غير مرتبطة بالحادث.
وجاء إطلاق النار وسط موسم التسوق لعودة الطلاب إلى المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وأفادت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن–ترافيس بأن شخصا بالغا وطفلا أعلن عن وفاتهما في موقع الحادث، بينما توفي شخص بالغ آخر بعد نقله إلى المستشفى، مضيفة أن شخصا رابعا تلقى العلاج من مشكلة صحية طفيفة غير مرتبطة بإصابات جسدية.
وقالت ديفيس: "هذا يوم حزين للغاية لأوستن. إنه يوم حزين لنا جميعا، وأتقدم بتعازيَّ إلى عائلات الضحايا"، مضيفة أنها لا تملك أي معلومات للإفصاح عنها بشأن هوية الضحايا.
ويأتي إطلاق النار في متجر "تارجت" بعد أكثر من أسبوعين على هجوم وقع في متجر "وولمارت" بولاية ميشيجان، حيث وجهت إلى رجل متهم بطعن 11 شخصا في المتجر بمدينة "ترافيرس سيتي"، في 26 يوليو، تهم بالإرهاب والعديد من محاولات القتل.
