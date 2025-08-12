الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار بموقف سيارات في تكساس (فيديو)

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحًا أطلق النار، مساء الإثنين، في ساحة انتظار متجر بمدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس ؛ ما أسفر عن مقتل شخصين بالغين وطفل، قبل أن تعتقله الشرطة بعد أن سرق سيارتين أثناء محاولته الفرار.


وقالت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس: إن المشتبه فيه رجل في الثلاثينات من عمره وله "سجل في مشكلات الصحة النفسية"، مضيفة أن دوافعه لا تزال قيد التحقيق، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت ديفيس أن أحد الضحايا كان مالك السيارة التي سرقت من الموقع.
 

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن-ترافيس أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات لشخص أصيب بجروح غير مرتبطة بالحادث.

وجاء إطلاق النار وسط موسم التسوق لعودة الطلاب إلى المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأفادت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن–ترافيس بأن شخصا بالغا وطفلا أعلن عن وفاتهما في موقع الحادث، بينما توفي شخص بالغ آخر بعد نقله إلى المستشفى، مضيفة أن شخصا رابعا تلقى العلاج من مشكلة صحية طفيفة غير مرتبطة بإصابات جسدية.

وقالت ديفيس: "هذا يوم حزين للغاية لأوستن. إنه يوم حزين لنا جميعا، وأتقدم بتعازيَّ إلى عائلات الضحايا"، مضيفة أنها لا تملك أي معلومات للإفصاح عنها بشأن هوية الضحايا.

ويأتي إطلاق النار في متجر "تارجت" بعد أكثر من أسبوعين على هجوم وقع في متجر "وولمارت" بولاية ميشيجان، حيث وجهت إلى رجل متهم بطعن 11 شخصا في المتجر بمدينة "ترافيرس سيتي"، في 26 يوليو، تهم بالإرهاب والعديد من محاولات القتل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرطة الأمريكية متجر بمدينة أوستن ولاية تكساس بولاية ميشيجان قائدة شرطة أوستن ليزا ديفيس

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، البلطي والبوري يغضبان المصريين مجددا وانخفاض كبير في 4 أصناف

سعر الفاكهة اليوم، العنب البناتي والتين يواصلان الارتفاع وانخفاض التفاح لأول مرة

بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)

شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)

تخفت في زي الرجال 50 عاما، قصة غريبة لـ"آنسة محمود" أشهر بقال تمويني في قنا (صور)

اصطدام طائرتين أثناء هبوطهما في مدينة كاليسبيل الأمريكية (فيديو)

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع مفاجئ في الزبدية والصديقة وانخفاض صنفين

قدامك 4 أيام لتصحيح المسار، موعد تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads