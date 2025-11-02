إصابة 10 أشخاص في عملية طعن مروعة على متن قطار ببريطانيا (فيديو وصور)

أصيب 10 أشخاص في عملية طعن داخل قطار في بريطانيا وسط حالة من الفوضى والرعب.

وذكرت مصادر بريطانية أن عدة أشخاص على متن القطار تعرضوا للطعن، في حين أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم.



وتداولت منصات وناشطون مقاطع فيديو تظهر عشرات سيارات الشرطة وعناصر أمن مسلحين يجوبون رصيف محطة القطارات، وحضرت كذلك سيارات الإسعاف، وسط حالة من الفوضى، حسب ناشطين.

Armed police are currently responding to an incident on a train to Huntingdon where multiple people have been stabbed.



Police were called at 19:39 today (November 1st).



"A number of people have been taken to hospital."



"The incident remains ongoing and the A1307 has been… pic.twitter.com/SGkRBwpweX November 1, 2025



ونقل المصابون الذين لم يتم الكشف عن عددهم الدقيق، إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين تكتمت السلطات على حالتهم الصحية.



وقالت شرطة النقل البريطانية عبر حسابها في منصة "إكس": "نتعامل حاليًّا مع حادثة طعن على متن قطار متجه إلى هانتينجدون (Huntingdon)، حيث طُعن عدد من الأشخاص".

وأضافت: "يتواجد ضباط الشرطة إلى جانب شرطة كامبريدج، وقد أُلقي القبض على شخصين".

Witnesses say suspects “attacked anyone they could” as multiple passengers were stabbed on an LNER train near Huntingdon.



One described “blood everywhere” and “pure panic” as victims bled heavily.



Two men remain in custody. #Huntingdon #LNER pic.twitter.com/WYbjEkVvAV — BPI News (@BPINewsOrg) November 1, 2025



وتفاعل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الفور مع أنباء الحادث، بتدوينة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس"، معربًا عن قلقه من الحادث.

وكتب ستارمر: "إن الحادث المروع الذي وقع على متن قطار قرب هانتينجدون أمرٌ مقلقٌ للغاية. أتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين".

وأضاف: "أتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ على استجابتها. على جميع المتواجدين في المنطقة اتباع إرشادات الشرطة".



من جهتها، قالت شرطة كامبريدج (Cambridgeshire) عبر حسابها في "إكس": "تلقينا اتصالًا الساعة 7:39 مساءً يفيد بتعرض عدة أشخاص للطعن في قطار".

وأضافت: "حضر ضباط مسلحون، وأُوقف القطار في هانتينجدون، نُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى وتم إلقاء القبض على رجلين. وتجري حاليًّا تحقيقات حول الحادث".



من جانبها، أعلنت الشركة البريطانية المشغلة "ساوث وسترن رايلويز" (LNER) إغلاق كل خطوط السكك الحديد التابعة لها، فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادثة التي وقعت في محطة هانتينجدون.

ودعت الشركة التي تدير خدمات السكك الحديد على طول شرق إنجلترا وأسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقّعة حدوث "اضطرابات كبيرة".



