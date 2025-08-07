الخميس 07 أغسطس 2025
خارج الحدود

اعتقال جندي أمريكي بتهمة محاولة تسريب معلومات سرية حول دبابة "أبرامز" إلى روسيا

الدبابة الأمريكية
الدبابة الأمريكية "أبرامز إم 1، فيتو

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء، اعتقال جندي أمريكي في ولاية تكساس على خلفية محاولته نقل معلومات سرية يزعم أنها كانت موجهة إلى روسيا، وتتعلق بدبابة "أبرامز إم 1".


ونقلت الوزارة عن مساعد المدعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون أيزنبرج، قوله: إن "المتهم حاول تزويد روسيا بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني وبتفاصيل حول الخصائص التقنية، ونقاط ضعف دبابة أبرامز إم 1، مقابل الحصول على الجنسية الروسية".

 

وبحسب رواية وزارة العدل، فإن "الجندي المعتقل المدعو تايلور لي والبالغ من العمر 22 عامًا، التقى في يوليو الماضي بشخص ظنّ أنه ممثل عن الحكومة الروسية، وسلّمه بطاقة ذاكرة (SD) تحتوي على معلومات فنية عن دبابة أبرامز إم 1 ومعدات مدرعة أمريكية أخرى، إلى جانب بيانات عن عمليات عسكرية أمريكية، كما ناقش تسليم أحد مكونات المعدات الخاصة بالدبابة".

وبحسب المزاعم "حاول الجندي المتهم، في نهاية يوليو تسليم القطعة المتفق عليها إلى نفس الشخص داخل مستودع بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، حيث تم اعتقاله على الفور".

وتظهر وثائق الادعاء أن "المتهم كان يتمتع بصلاحية الوصول إلى معلومات بالغة الحساسية، وتُشير التحقيقات إلى أنه بدأ منذ مايو 2025 في البحث المنهجي عن وسائل لنقل هذه المعلومات إلى روسيا".

وأوضحت الوزارة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يشرف على التحقيق بالتعاون مع قيادة مكافحة التجسس في الجيش الأمريكي.

