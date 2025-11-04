تحذير من وباء جديد يهدد البشرية، علماء ألمانيا يرصدون ظاهرة غامضة للفئران والخفافيش

أطلق العلماء في ألمانيا تحذيرًا جديدًا من احتمالية تفشي أمراضًا جديدة في المستقبل، بسبب رصد سلوكًا غريبًا وغامضًا للفئران التي تقوم حاليًا باصطياد الخفافيش الحية في الأماكن المظلمة وتلتهمها، برغم أن الفئران لا ترى في الظلام.

ظاهرة غامضة للفئران والخفافيش في ألمانيا



وعبر العلماء عن قلقهم من السلوك الغريب والغامض للفئران التي تلتهم الخفافيش، بعد الانقضاض عليهم واصطيادهم، ما يجعل الفئران تنقل فيروسات خطيرة مثل كورونا من الخفافيش للمنازل والمزارع، ويؤدي لوباء جديد محتمل.

ظاهرة غامضة الفئران العمياء تصطاد الخفافيش وتلتهمها، فيتو

ورصد علماء ألمانيا هذه الحالة الغريبة والغامضة، حيث اكتشفت دراسة أجراها العلماء في ألمانيا أن الفئران تطورت وأصبحت تصطاد الخفافيش الحية، في الأماكن المظلمة بالآلاف وتلتهمها، ما أدى لخوف العلماء من أن هذا السلوك للفئران يمكن أن يجعلهم ينقلون الأمراض والأوبئة للبشر.



الدراسة الحديثة، التي نشرتها ألمانيا مؤخرًا، ونشرت في مجلة "ناشيونال جيوجرافيك"، وأجريت على الفئران واستمرت أربع سنوات، أكدت أن الفئران اتخذت عادة جديدة، حيث تقوم بالقفز في الظلام، وتصطاد الخفافيش في الجو، وتسحبها للأسفل لتلتهمها، ووجدت بالآلاف داخل كهوف البيات الشتوي في المدن.

احتمال تفشي أمراض وأوبئة جديدة في المستقبل

وتقول الدراسة: إن "مستعمرة فئران واحدة ممكن تلتهم أكثر من 2000 خفاش خلال شتاء واحد، وهذه ليست دراسة غريبة عن الحياة البرية، بل يعتبر تحذيرا لاحتمال تفشي أمراض جديدة في المستقبل.

🚨 | Un estudio alemán muestra, por primera vez, que las ratas capturan murciélagos en pleno vuelo, lo que podría permitir que patógenos de murciélagos como los coronavirus y los paramixovirus se transmitan a los roedores, cambiando los patrones de enfermedades y aumentando los… pic.twitter.com/xrxP6So47A — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 4, 2025

وفوجئ العلماء بعد تركيب كاميرا لرصد حركات الفئران في ألمانيا، باكتشاف أن الفئران تنتهج سلوكا غريبا، حيث تعلمت كيفية اصطياد الخفافيش أثناء الطيران، والأكثر غرابة أن الفئران البنية تكاد تكون "عمياء" في الظلام، وتستخدم شواربها وحاسة لمسها لاصطياد الخفافيش، مما يُشكل مشكلة كبيرة للأنظمة البيئية.

وأكدت الدراسة أنه لُوحظت عينات من الجرذان البنية ( Rattus norvegicus ) وهي تستخدم استراتيجية صيد جوية مثيرة للدهشة قرب هامبورج في ألمانيا.

واكتشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة (Global Ecology and Conservation)، محاليل خاصة لدى الفئران، وهذا النوع الغازي قادر على اصطياد خفافيش Myotis myotis أثناء طيرانها ليلًا، ويعتبر ذلك الأمر مثيرًا للفضول بشكل خاص، نظرًا لأن هذه القوارض تكاد تكون عمياء في الظلام.

وتم توثيق عملية الصيد التي تقوم بها الفئران للخفافيش، بفضل سلسلة من كاميرات الأشعة تحت الحمراء المُخبأة بالقرب من البيات الشتوي، حيث تحتمي الخفافيش من البرد.

لحظات انقضاض الفئران على الخفافيش والتهامها



في المجمل، سُجلت نحو 30 محاولة من قِبل الجرذان لاصطياد الخفافيش، ويعتقد الباحثون أن هذه القوارض تستخدم شواربها وحاسة اللمس لاعتراض فريستها أثناء محاولتها الدخول في أماكن تواجدها.

الفئران تصطاد الخفاش في ألمانيا وتلتهمهم، فيتو



كما يتضح من الفيديوهات المسجلة، أن الفئران البنية تستخدم أسلوبين متطورين للافتراس، اصطياد الخفافيش أثناء سكونها، والأغرب من ذلك، مطاردتها أثناء طيرانها.

ويحذر العلماء من أن هذا السلوك يُشكل تهديدًا كبيرًا للحفاظ على الخفافيش المحلية، وأيضًا ينذر بانتشار وباء جديد في المستقبل، ينتقل إلى البشر ويهددهم.

ورصد الباحثون الفئران وهي تجوب منصات الوصول إلى أماكن تواجد الخفافيش، وقفت منتصبةً على أرجلها الخلفية، مستندةً إلى ذيولها، منتظرةً بصبر وصول الخفافيش.

عندما رصدت القوارض تدفق الهواء الناتج عن طيران فريستها، استجابت بسرعة، فقامت بالانقضاض على الخفافيش، وسحبتهم بعيدًا عن المدخل لالتهامهم. وهذا السلوك للفئران يطلق عليه "السلوك المفترس"، الذي سُجل لأول مرة، مخاوف في الأوساط العلمية نظرًا لتداعياته البيئية المحتملة.

كما عثر العلماء بجوار أماكن البيات الشتوي للخفافيش في مواقع أخرى بألمانيا، لم يكن من الممكن تسجيل هذه الممارسات المفترسة، ومع ذلك، عُثر بجانبها على بقايا خفافيش تحمل آثار عضات القوارض، ما أثار مخاوف العلماء.

