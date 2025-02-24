الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

الفئران،فيتو
الفئران،فيتو

في اكتشاف غير مسبوق، كشفت دراسة جديدة أن الفئران تظهر سلوكيات إنعاش مثيرة لمحاولة إنقاذ رفاقها الذين سقطوا فاقدين للوعي، مما يعكس عمق الميل الطبيعي للمساعدة في الكائنات الثديية.

 

اكتشاف مذهل.. الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي


وبحسب موقع "sciencealert" للأبحاث العلمية، أظهرت التجارب التي أُجريت في جامعة كاليفورنيا الجنوبية (USC) أن الفئران التي تراقب حالة رفاقها المحبطين، لا تكتفي بمشاهدتهم، بل تحاول تحفيزهم عن طريق سحب ألسنتهم لتوسيع مجاري هوائهم، مما يساهم في إنعاشهم بسرعة أكبر.

وقد تبين أن هذا السلوك يشمل نشاطًا في مناطق الدماغ المسؤولة عن الوظائف اللا إرادية وزيادة في إشارات الهرمونات، وهي علامات حاسمة لتلك المحاولات التي قد تُشبه الإسعاف الأولي.

وفيما قد يكون هذا السلوك مألوفًا في الكائنات ذات الدماغ الأكبر مثل الدلافين والفيلة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد مثل هذه التصرفات في الفئران.

كما أظهرت الدراسة أن الفئران تميل أكثر إلى محاولة إنعاش رفاقها المألوفين مقارنة بالغريبين.

وعلى الرغم من أن الباحثين لم يؤكدوا بعد ما إذا كانت الفئران تقوم بهذه المحاولات بوعي كامل لمساعدة رفاقها، إلا أن تكرار المحاولات على مدار خمسة أيام يُظهر أن هذه التصرفات قد تكون أكثر من مجرد فضول عابر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهرمونات الفئران جديده دراسة جديدة

مواد متعلقة

سيدة تتخلص من حياتها بـ"سم فئران" بعد علمها بزواج زوجها من أخرى فى قنا

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل
ads

الأكثر قراءة

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

أول تعليق من زاهي حواس علي كسره لتمثال أثري بسقارة

ضحايا منصة FBC، طلبة وموظفون أودعوا مبالغ تتراوح بين 900 جنيه و200 ألف

مصدر: تحديد 4 وكلاء لمنصة FBC الإلكترونية وضبط أحدهم في واقعة النصب على المواطنين

أحد ضحايا منصة FBC: تحويشة عمري ضاعت، وأعرف ناس ماتت بالسكتة القلبية

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

الدوري السعودي، الأخدود يتعادل 1-1 مع الفتح بالشوط الأول

منوعات

المزيد

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عمل فينير الأسنان ومدى تأثيره على الطهارة؟، مفتي الجمهورية يجيب

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تسحم الجدل

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية