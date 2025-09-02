غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

غموض طائرة بريطانيا المتجهة لشرم الشيخ، حالة من الخوف سيطر على المصريين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد واقعة الطائرة البريطانية التي أعلن أنها تحمل عدد من السائحين البريطانيين، وكانت قادمة إلى مدينة شرم الشيخ، وخاصة بعد أن تعرض كل ركاب الطائرة إلى وكعة صحية، ما أثار المخاوف حول حمل ركاب الطائرة لوباء أو مرض ما، يمكن أن يتم نشره في مصر.

طائرة لندن شرم الشيخ تثير مخاوف المصريين

ما أثار قلق ومخاوف المصريين أيضًا هو ظهور فريق طبي في المطار الإيطالي، حيث هبطت الطائرة بشكل إضطراري مدينة فينيسيا الإيطالية، وكان المشهد مرعبًا، حيث ظهر الطاقم الطبي وهو يرتدي الملابس والأقنعة الواقية، والتي يتم ارتدائها في حالة وجود وباء أو سموم كميائية منتشرة، وقاموا بالصعود على متن الطائرة البريطانية.

ركاب الطائرة البريطانية أصيبوا بالهلع، فيتو

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف حالة الفوضى والذعر، التي حدثت على متن الطائرة البريطانية، التي تحمل شعار الخطوط الجوية البريطانية، والتي كانت قادمة من لندن إلى مدينة شرم الشيخ، حيث اضطرت الطائرة للهبوط اضطراريًا في مدينة فينيسيا الإيطالية.

مشهد الإعياء الذي تعرض له ركاب الطائرة البريطانية وظهور الطاقم الطبي الإيطالي مرتديًا الملابس والأقنعة الواقية بدا مرعبا، بحسب وصف عدد من ركاب الطائرة، وخاصة أن الطاقم الطبية ظهر بملابسهم الواقية ويحملون أجهزة تنفس كاملة في الطائرة لإجراء الفحوص.

ركاب الطائرة شعروا بصداع حاد وأعراض مرض خطير

وحكى بعض شهود البريطانيين المسافرين على متن الطائرة أنهم شعروا بصداع حاد بعد وقت قصير من الإقلاع من مطار جاتويك، وسرعان ما تفاقم الوضع، وظهرت أعراض وُصفت بأنه مصاحبة لـ"مرض خطير" أصاب الركاب وأفراد من طاقم الطيران، وظهر بعض المضيفين في حالة انهيار في الممر بعد نحو ساعة ونصف من الإقلاع.



كان المشهد فوضويا تمامًا، بحسب وصف ركاب الطائرة البريطانية التي كانت متجهة لشرم الشيخ، وظهر أفراد من طاقم الطائرة وهم يركضون في الممرات، دون أن يوضحوا شيئًا للركاب.

وعند الهبوط في فينيسيا بإيطاليا، بدا الأمر أكثر رعبًا، حيث ظهرت سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء، وقامت بتطويق الطائرة من الخارج، ثم صعد فريق المواد الخطرة بمعداته الكاملة وبدأ بفحص الركاب والطاقم المتأثرين بأجهزة خاصة، وكان الأمر مرعبًا.

وبعد تأخير استمر 8 ساعات في إيطاليا، عادت الطائرة إلى لندن، قبل أن يُنقل الركاب في اليوم التالي إلى وجهتهم في مدينة شرم الشيخ.

غموض مرض ركاب الطائرة البريطانية يثير جدلًا واسعًا

أثار غموض أمر الطائرة البريطانية جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن مخاوفهم من نشر أوبئة أو أمراض من خلال بعض السائحين، على غرار ما حدث في ركاب الطائرة البريطانية.

هبوط إضطراري لطائرة لندن يثير المخاوف، فيتو

غلق الإعلامي عبد الوهاب خليل على حادث الطائرة فقال: "هل كان فخا منصوبا لمصر؟. الاندبندنت نشرت خبرا كاملا عن طائرة بريطانية متوجهة من بريطانيا لمدينة شرم الشيخ في مصر.

وفجأة جميع الركاب وطاقم الطائرة وكابتن الطائرة تعبوا بحالات إغماء شديدة وهم في الجو.

اضطر للهبوط الاضطراري في إيطاليا وحضر لهم فريق طبي لابس لبس وقائي وصعدوا للطائرة ونزلوا بصندوق من الطياره.."

وعبر عبد الوهاب خليل عن مخاوفه فقال: "يا تري الصندوق كان فيه ايه. وايه نوع التعب اللي أصاب جميع ركاب الطائرة كلها.. كله هيظهر ويتعرف ويبان. اللّٰه خير حافظًا وهو ارحم الراحمين.."

الطواقم الطبية في إيطاليا يتجهون للطائرة البريطانية بالملابس الواقية، فيتو



ورد البلوجر طلعت عباس قائلًا: "لابد ألا ننساق وراء ما يثار حول نظرية المؤامرة، فالأمر يتعلق بهبوط اضطراري في إيطاليا حدث لأسباب تعب ركابها القادمين من بريطانيا لشرم الشيخ، وهبطت الطائرة اضطراريا في إيطاليا، ثم عادت إلى لندن"

وقال البلوجر محمد نصر ليلة: " طائرة بريطانية كانت رايحة شرم الشيخ هبطت اضطراريًا في إيطاليا بعد ما بعض الركاب والطاقم حسّوا بإعياء. فرق الطوارئ دخلوا ببدلات وقاية كإجراء احترازي، واتنقل راكب واحد بكبسولة عزل طبية. شركة British Airways أكدت إن السبب "مشكلة فنية" وإن الفحص لم يثبت وجود أي غازات سامة أو مواد خطرة، والطائرة رجعت للخدمة تاني، يعني الموضوع مش مؤامرة ولا تسمم جماعي زي ما بيتقال".

