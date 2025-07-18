ناشيونال جيوجرافيك ترافيلر: أهرامات الجيزة ضمن أبرز 7 مواقع أثرية يجب زيارتها حول العالم

نشر موقع مجلة ناشيونال جيوجرافيك ترافيلر الواسعة الانتشار تقريرًا صحفيًا سلطت خلاله الضوء على سبعة من أبرز المواقع الأثرية حول العالم والتي يجب زيارتها، لما تمثله من قيمة إنسانية وتاريخية وأثرية فريدة، حيث تصدرت منطقة أهرامات الجيزة هذه القائمة، كما أوصى التقرير بزيارة المتحف المصري الكبير.

تقرير عن أبرز المواقع الأثرية حول العالم والتي يجب زيارتها



وأوضح التقرير أن المواقع الأثرية للحضارات القديمة تمثل أكثر الوجهات السياحية إلهامًا، ليس فقط بسبب ما تتضمنه من معابد ومقابر ومدن وحصون تشهد على عبقرية الإنسان القديم، بل لأنها تجسّد ملامح من الإنسانية لا تزال قريبة من الحاضر، وتمنح الزائرين تجربة ثقافية وروحية استثنائية.



وأشار التقرير إلى أن منطقة أهرامات الجيزة تجسّد هذا التوازن الفريد بين الماضي والحاضر، حيث يقف الهرم الأكبر لـ الملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، شامخًا وسط صحراء ذهبية منذ القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، إلى جواره هرمي خفرع ومنكاورع، وتمثال أبو الهول الأسطوري، ومن الجهة الأخرى تمتد الكتلة العمرانية الحديثة لمدينة الجيزة، في مشهد يدمج بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر.

زيارة منطقة أهرامات الجيزة

وأشار التقرير إلى أن زيارة منطقة أهرامات الجيزة مع مرشد سياحي، تكتسب طابعًا أكثر ثراءً، لما توفره تلك التجربة من سرد ممتع لتاريخ الأسر الحاكمة المصرية الذي يمتد لأكثر من أربعة آلاف عام، في صورة درامية مشوقة.



كما أوصى التقرير الزائرين بضرورة شمول التذكرة دخول الهرم الأكبر من الداخل، ثم مواصلة الجولة بزيارة المتحف المصري الكبير المجاور، الذي يُعد من أبرز الصروح الحضارية الحديثة في مصر.



يأتي هذا التصنيف ضمن إشادة عالمية جديدة بالمقومات الأثرية والسياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، ويعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها مواقعها التراثية على خريطة السياحة الثقافية الدولية.



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