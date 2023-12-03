الصين تستعد لأول موسم شتاء كامل، مسؤول الصحة: لا توجد أمراض معدية جديدة
أعلن المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنج، في مؤتمر صحفي، أنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن، خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.
جاء ذلك، فيما تشهد الصين ارتفاعا في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، وتستعد البلاد لأول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في ديسمبر من العام الماضي.
أطفال مصابين بالتهاب رئوي
وأثار الارتفاع الكبير في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في الدولة التي ظهر فيها فيروس كورونا أواخر عام 2019، الاهتمام عندما طلبت منظمة الصحة العالمية معلومات الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تقرير عن أطفال مصابين بالتهاب رئوي لم يتم تشخيصه بعد.
من جانبه، قال المسؤول في لجنة الصحة: إن السلطات الصينية ستفتح المزيد من العيادات الخارجية للأطفال، وتسعى إلى ضمان حصول المزيد من كبار السن والأطفال على لقاحات الإنفلونزا وتشجيع الناس على وضع الكمامات وغسل الأيدي.
تفشي الأمراض في الصين
وفي السياق، لم يعبر الأطباء الصينيون والخبراء في الخارج عن قلقهم بشأن تفشي الأمراض في الصين نظرا إلى أن العديد من البلدان الأخرى شهدت زيادات مماثلة في أمراض الجهاز التنفسي بعد تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة، وهو ما فعلته الصين في نهاية العام الماضي.
من جانب آخر، طالبت مجموعة من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الرئيس بايدن تنفيذ حظر سفر على الصين، بسبب الارتفاع المقلق في إصابات مرض تنفسي غير معروف داخل الصين.
تقييد السفر إلى الصين
وتدعو الرسالة التي صاغها أعضاء من مجلس الشيوخ، وهم مارك روبيو، وجي دي فانس وريك سكوت، وتومي توبرفيل، ومايك براون، بايدن إلى تقييد السفر على الفور بين الولايات المتحدة والصين حتى يتم جمع المزيد من المعلومات حول المخاطر التي يشكلها المرض الجديد.
وقد كانت وزارة الخارجية الصينية أكدت، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن السفر والسياحة وممارسة الأعمال التجارية آمنة بعد انتشار تقارير إعلامية بزيادة حالات الإصابة بمرض الجهاز التنفسي الغامض، خاصة بين الأطفال، في الصين.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم الوزارة وانج وينبين: "أستطيع أن أقول لكم إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين، أمر آمن، ولا داعي للقلق".
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