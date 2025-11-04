الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري
الدوري المصري

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز بثلاث مواجهات بين وادي دجلة ضد حرس الحدود، زد ضد البنك الأهلي، والمقاولون ضد سموحة .

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 

وادي دجلة ضد حرس الحدود - 5 مساءً على قناة أون تايم سبورت 2
زد ضد البنك الأهلي - 8 مساءً  على قناة أون تايم سبورت 1
المقاولون ضد سموحة - 8 مساءً  على  أون تايم سبورت 2

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري


غزل المحلة 0-0 مودرن سبورت  (انتهت)
الجونة 0-1 فاركو  (انتهت)
الإسماعيلي 2-1 كهرباء الإسماعيلية   (انتهت)

بيراميدز 2-1 الاتحاد السكندري   (انتهت)
الزمالك 3-1 طلائع الجيش   (انتهت)
سيراميكا كليوباترا 2-1 بتروجت   (انتهت)
الأهلي 0-0 المصري  (انتهت)

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
وادي دجلة ضد حرس الحدود - 5 مساءً
زد ضد البنك الأهلي - 8 مساءً
المقاولون ضد سموحة - 8 مساءً

 

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة.

 

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ13 


1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة 
2- الأهلي 23 نقطة 
3- الزمالك 22 نقطة 
4- بيراميدز 20 نقطة 
5- المصري 20 نقطة 
6- وادي دجلة 19 نقطة 
7- إنبي 18 نقطة 
8- غزل المحلة 16 نقطة 
9- زد 16 نقطة 
10- مودرن سبورت 16 نقطة 
11- البنك الأهلي 15 نقطة 
12- سموحة 15 نقطة 
13- بتروجيت 15 نقطة 
14- الجونة 15 نقطة 
15- الحدود 12 نقطة 
16- فاركو 12 نقطة 
17- الاسماعيلي 10 نقاط 
18- الجيش 10 نقاط 
19- المقاولون العرب 9 نقاط 
20- الاتحاد 8 نقاط 
21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط 

الجريدة الرسمية