الدوري المصري، وادي دجلة يسعى لاقتحام المربع الذهبي من بوابة الحرس

يلتقي فريق وادي دجلة نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم فى الجولة الثالثة عشرة بالدورى الممتاز.

مباراة وادى دجلة وحرس الحدود

من المتوقع أن يحمل اللقاء طابع الإثارة والندية لرغبة كل فريق فى الفوز لاسيما وادي دجلة بقيادة المدرب الشاب محمد الشيخ الذي يسعى للقفز للمربع الذهبي خاصة أن الفوز سيرفع رصيدهم إلى النقطة 22 فى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري بالتساوي مع الزمالك الذي لعب مباراة أقل منهم.



مباراة وادى دجلة ضد حرس الحدود



ولعب فريق وادى دجلة 12 مباراة حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات بينما خسر 3 مباريات فقط، برصيد 22 نقطة جعلته يحتل المركز السادس فى جدول الترتيب.

اما حرس الحدود فيسعى إلى تصحيح المسار فى الدوري خاصة أن الفريق لم يحقق أى فوز فى آخر 3 مباريات وخسر من سيراميكا والإسماعيلي وتعادل مع غزل المحلة فى الجولة الماضية.

