المقاولون يستضيف سموحة في ختام الجولة الـ 13 من الدوري

المقاولون
المقاولون

الدوري المصري، يلتقي المقاولون العرب نظيره سموحة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

 

ويسعى المقاولون لاستغلال فوزه الأخير أمام مودرن سبورت من أجل حصد نقاط مباراة سموحة والتقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر بالترتيب.

 


ويحتل المقاولون العرب المركز 19 فى جدول الدوري برصيد 9 نقاط جمعهم من 12 مباراة، بينما يتواجد سموحة فى المركز 12 برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

 

حكام مباراة المقاولون وسموحة 

 يدير لقاء المقاولون العرب ضد سموحة طاقم حكام مكون من: هيثم عثمان (حكما للساحة)، إسلام أبو العطا وأحمد زيدان (مساعدين)، محمود رشدي (حكما رابعا)، ومحمد ناصر عباس ومصطفى مدحت (تقنية الفيديو).

حكام مباراة المقاولون وسموحة، فيتو

ويشهد الموسم الحالي مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، ويقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب وعددهم 7 فرق والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري بمشاركة آخر 14 فريق  بعد نهاية المرحلة الأولي.

 

قائمة سموحة في مواجهة المقاولون

 

حراسة المرمى: الهاني سليمان وميهوب وتيمور

خط الدفاع: شريف رضا ودبش ومحمد رجب وميدو مصطفى وهشام حافظ، عبدالرحمن عامر

خط الوسط: عماد فتحي وعمرو السيسي وأحمد فوزي وسمير فكري، الحبيب احمد وسامادو واحمد خالد ومحمد كونيه، مكرونه

خط الهجوم: عبده يحيى واحمد ايهاب وحسام أشرف وبابا بادجي

