إيران تكشف 3 أسباب لعدم تصنيع قنبلة نووية

أكدت إيران مجددا أنها لن تسعى أبدًا لامتلاك قنبلة نووية، في ظل تعثر المفاوضات مع الغرب بشأن هذا الملف الشائك.

برنامج نووي عسكري

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، إن إيران "لم ولن يكن لديها برنامج نووي عسكري. إيران لن تسعى أبدا لامتلاك قنبلة نووية".

وحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أضافت مهاجراني: "لن نتجه أبدا نحو بناء قنبلة نووية لثلاثة أسباب أساسية: أولا تتعارض أسسنا الثقافية والتاريخية مع هذا المسار، ثانيا إيماننا الراسخ واستنادا إلى فتوى صريحة، يحرم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية، ثالثا يقوم الأساس الأخلاقي للأمة الإيرانية على الإنسانية والأخلاق".

واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018

وأوضحت المتحدثة أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في تصريحاته الأخيرة، قال أن "إيران لم تمتلك ولا تمتلك برنامجا نوويا عسكريا".

وتابعت: "خلافا لبعض التصورات، فقد عبّر عن هذه المسألة بوضوح في تصريحاته".

وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وفي سبتمبر الماضي، أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات على إيران في إطار آلية الزناد أو "سناب باك"، بعدما فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذه العملية.

إيران مستعدة للدخول في مفاوضات مع واشنطن

والأحد، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تزال "مستعدة للدخول في مفاوضات" مع واشنطن، لكن فقط بشأن برنامجها النووي، مستبعدا أي محادثات بشأن قدراتها الصاروخية.

وقال الوزير الإيراني إن المحادثات قد تستأنف "عندما يكون الأميركيون مستعدين للتفاوض على قدم المساواة وبما يخدم المصالح المشتركة"، مضيفا: "يبدو أنهم غير مستعجلين. ونحن أيضا لسنا في عجلة من أمرنا".

