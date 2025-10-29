الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الوكالة الدولية الذرية: اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال في إيران

إيران، فيتو
إيران، فيتو

قالت الوكالة الدولية الذرية، مساء اليوم الأربعاء، إن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال في إيران.

وأضافت الوكالة الدولية الذرية: "رصدنا حركة بالقرب من مخزون اليورانيوم في إيران.. نريد التأكد من أن اليورانيوم المخصب بإيران لم يحول لاستخدام آخر".

 

تخصيب اليورانيوم حق سيادي ولن نخضع لإملاءات واشنطن

والسبت الماضي، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن تخصيب اليورانيوم حق أصيل لإيران لا يمكن لأي طرف أن يحرمها منه، مشددًا على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويستند إلى حقوق مشروعة ضمن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال الوزير إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة تهدف إلى بناء الثقة وإزالة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي، موضحًا أن طهران ترحب بأي اتفاق عادل ومتوازن يضمن مصالح جميع الأطراف ويؤدي إلى تنفيذ التزامات متبادلة بوضوح وشفافية.

وأضاف:“إيران لم ترفض الحوار يومًا، لكنها ترفض الضغوط والإملاءات التي تتعارض مع مبادئ السيادة والاستقلال”.

 

انتقاد إيراني حاد لنهج واشنطن

وانتقد وزير الخارجية الإيراني ما وصفه بـأسلوب واشنطن القائم على فرض الإملاءات أثناء المفاوضات، مؤكدًا أن إيران لن تخضع لهذا النهج، وأن أي مفاوضات يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وليس على لغة التهديد والعقوبات.

وختم الوزير تصريحاته بالتشديد على أن إيران لا تبحث عن التصعيد، بل تسعى إلى تفاهم حقيقي يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيًا القوى الدولية إلى التعامل بعقلانية وعدالة مع الملف النووي الإيراني، بعيدًا عن الازدواجية السياسية والمعايير المزدوجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوكالة الدولية الذرية إيران اليورانيوم المخصب اليورانيوم مخزون اليورانيوم في إيران البرنامج النووي الإيراني الأسلحة النووية

مواد متعلقة

وزير الخارجية الإيراني: تخصيب اليورانيوم حق سيادي ولن نخضع لإملاءات واشنطن

خاتمي: إسرائيل تفكر في تفكيك إيران وإضعافها حتى لا نكون بلدًا قويًا

قبل ساعات من إعادة فرض العقوبات،"الطاقة الذرية" تعترف باستئناف عمليات التفتيش في إيران بشكل سري

مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: إيران تراكم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب دون مبرر

الأكثر قراءة

ليس خرقا!

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

ننشر أسماء أساتذة جامعة القاهرة ضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

زيزو والشناوي أساسيان، توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

تقارير تكشف وجهة محمد صلاح المقبلة حال رحيله عن ليفربول

خدمات

المزيد

حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على الميت الظالم (فيديو)

ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads