إيران: إنشاء 8 محطات نووية جديدة بالتعاون مع روسيا

صرح محمد إسلامي نائب رئيس إيران رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن بناء 8 محطات نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد بالتعاون مع روسيا قد أصبح على جدول الأعمال.

مستجدات وضع الصناعة النووية في البلاد

جاء هذا التصريح خلال لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع كبار مديري الصناعة النووية اليوم الأحد في أحد مرافق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث اطلع على مستجدات وضع الصناعة النووية في البلاد، ومستوى إنتاج الكهرباء النووية في الوحدة الأولى لمحطة بوشهر ووضع بناء الوحدتين الثانية والثالثة فيها.

وبحسب «روسيا اليوم»، قال إسلامي إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وضعت آليات لتسريع مراحل البحث العلمي والتطبيق الصناعي والتجاري للتقنيات النووية، بما يتيح للمواطنين الاقتراب من الطاقة والتكنولوجيا النووية.

خطة طريق طويلة المدى لصناعة الطاقة النووية حتى عام 2041

وأشار إسلامي إلى أنه تم إعداد خطة طريق طويلة المدى لصناعة الطاقة النووية حتى عام 2041 بمشاركة جميع الخبراء وأصحاب المصلحة.

أوضح أن هدف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هو إنتاج 20 ألف ميجاوات من الكهرباء النووية، وأضاف: “لقد أعددنا الآليات المالية والاقتصادية لتنفيذ هذه المشاريع، بحيث تكون ذات جدوى استثمارية واضحة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.