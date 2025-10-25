السبت 25 أكتوبر 2025
خاتمي: إسرائيل تفكر في تفكيك إيران وإضعافها حتى لا نكون بلدًا قويًا

الرئيس الإيراني السابق،
الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي

قال الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي: "إسرائيل" لا تكتفي بالتخطيط لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية بل تفكر في تفكيك إيران وإضعافها حتى لا نكون بلدًا قويًا".

 وتابع: “قد أظهرت الحرب الأخيرة مدى خطورة هذا الأمر، كما أن مشروع تصنيع الصواريخ بدأ منذ فترة رئاستي وكان صغيرًا جدًا مقارنة بالوضع الصاروخي الحالي، وقد رأينا في الحرب الأخيرة كيف جعلت هذه الصواريخ الحياة صعبة على العدو”.

وصرح الرئيس السابق لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، بأن الحرب التي فرضتها إسرائيل على إيران لمدة 12 يوما لم تحقق شيئا لتل أبيب.

وقال: إن "الجبهة الثورية الإسلامية وجبهة الاستكبار وصلت إلى مرحلة تجاوزت فيها سرعة تطورات الحسابات والتقديرات السياسية والأمنية".

وأوضح: أن "واشنطن تتحرك وفق استراتيجية حرب هجينة، وتُكلف إسرائيل بتنفيذ خطة تسمى "جدار إلى جدار" لتثبيت هيمنتها في المنطقة من خلال خلق صراعات محيطية من غزة إلى إيران".

و أشار حسين طائب إلى أن "إسرائيل رغم الدعم الكامل من الولايات المتحدة، لم تتمكن من تحقيق أهدافها الرئيسية في غزة".

