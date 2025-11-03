الإثنين 03 نوفمبر 2025
إيران تنفي نقل أي رسالة أمريكية خلال زيارة نائب وزير خارجيتها إلى عمان

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يعني إطلاق عملية تفاوض رسمية بين الجانبين.

ونفى المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي ما يتم تداوله حول نقل رسالة أمريكية رسمية عبر سلطنة عمان خلال زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجتبى روانتشي، إلى مسقط، قائلا: إن هذه المعلومات "غير دقيقة".

وقال بقائي: "لا، لم يكن هناك أي رسالة رسمية بهذا الخصوص. بالطبع، كما هو معتاد، لا تزال الوساطات المختلفة تبذل جهودا لتقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بدء عملية المفاوضات بين إيران وأمريكا".

