الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بسبب الميراث بالمطرية وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة تعدٍّ بالأسلحة البيضاء على خلفية خلافات حول الميراث بدائرة قسم المطرية بالقاهرة.

بالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: عامل وزوجته مصابان بجروح قطعية بالوجه، ومقيمان بالقاهرة، وطرف ثانٍ مكون من 3 أشخاص من أقاربهما، مقيمين بذات المنطقة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات عائلية على الميراث.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

