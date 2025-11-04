اليوم، إجراء مراسم قرعة الحج في 5 محافظات بينها الإسماعيلية والغربية

تُجرى اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 قرعة الحج بمديريات أمن الوادي الجديد – الإسماعيلية – الغربية – بني سويف – الأقصر، ضمن جدول إجراء القرعة العلنية لحج العام الهجري 1447هـ/2026م، التي تنظمها وزارة الداخلية بجميع محافظات الجمهورية.

الداخلية تواصل إجراء قرعة الحج 1447هـ

وقال مصدر أمني: يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق معايير الشفافية الكاملة في اختيار الفائزين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

كيفية الاستعلام عن قرعة الحج



وحول كيفية الاستعلام عن قرعة الحج، يقول المصدر، يمكن للمتقدمين حضور فعاليات القرعة العلنية داخل مديريات الأمن في المواعيد المحددة، كما يمكنهم الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية للحج على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط: https://moi.gov.eg، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 0227983000 للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

