الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، إجراء مراسم قرعة الحج في 5 محافظات بينها الإسماعيلية والغربية

الداخلية تواصل إجراء
الداخلية تواصل إجراء قرعة الحج 1447هـ.. اليوم في 5 محافظات

تُجرى اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 قرعة الحج بمديريات أمن الوادي الجديد – الإسماعيلية – الغربية – بني سويف – الأقصر، ضمن جدول إجراء القرعة العلنية لحج العام الهجري 1447هـ/2026م، التي تنظمها وزارة الداخلية بجميع محافظات الجمهورية.

الداخلية تواصل إجراء قرعة الحج 1447هـ

 

وقال مصدر أمني: يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق معايير الشفافية الكاملة في اختيار الفائزين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

 

كيفية الاستعلام عن قرعة الحج


وحول كيفية الاستعلام عن قرعة الحج، يقول المصدر، يمكن للمتقدمين حضور فعاليات القرعة العلنية داخل مديريات الأمن في المواعيد المحددة، كما يمكنهم الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية للحج على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط: https://moi.gov.eg، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 0227983000 للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرعة الحج وزارة الداخلية موسم الحج 1447هـ مديريات الأمن البوابة المصرية للحج الحج 2026 الوادى الجديد

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في كفر الشيخ

الأمن يكشف ملابسات احتجاز مالك شركة بالمعادي وضبط 4 متهمين وراء الجريمة

ضبط 95 ألف مخالفة مرورية و83 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الموبايل بالإسكندرية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة بعدة محافظات

الأمن يكشف ملابسات الاستيلاء على سيارة مؤجرة بالإسكندرية بعد تداولها على مواقع التواصل

ضبط 17 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

الداخلية تواصل فاعليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الشتاء بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ارتفاع جديد يضرب جميع الأنواع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

من الشمال إلى الجنوب وهذا موقف القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

المبنى تفحم بالكامل، حريق هائل يلتهم "مول شهير" في مدينة العبور (فيديو)

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الرمان والتين يبدأ مرحلة "المصالحة" مع المصريين

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية