حالة الطرق اليوم، تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

سيولة مرورية متوسطة
سيولة مرورية متوسطة

شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، سيولة مرورية متوسطة على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، مع انتشار مكثف لخدمات الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة الميدانية وتحقيق الانسيابية أمام حركة المركبات.

الحالة المرورية في القاهرة

شهد محور 26 يوليو والطريق الدائري في الاتجاهين حركة سير طبيعية، كما انتظمت حركة المرور بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والأوتوستراد وصلاح سالم.


وسجلت الإدارة تباطؤًا محدودًا أعلى كوبري حلوان وامتداد كورنيش المعادي، بسبب زيادة الكثافات في أوقات الذروة الصباحية، مع تواجد الخدمات المرورية لتسيير الحركة.

 

الحالة المرورية في الجيزة

شهدت شوارع الجيزة سيولة نسبية بمعظم المحاور، خاصة محور صفط اللبن والطريق الدائري ومنطقة فيصل، بينما شهد شارع الهرم بعض الكثافات المتقطعة نتيجة أعمال مترو الأنفاق الجارية.
كما تم رصد تحسن في حركة السير بميدان الجيزة والنهضة ومناطق الدقي والعجوزة.

 

الحالة المرورية في القليوبية

أكدت المتابعات الميدانية انتظام حركة المرور على الطريق الزراعي والطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة القليوبية، وسط انتشار دوريات المرور لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدسات في مداخل ومخارج المحافظة.

توصيات المرور

وجهت الإدارة العامة للمرور السائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، والابتعاد عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، مع متابعة النشرات المرورية أولًا بأول، خاصة في فترات الذروة الصباحية والمسائية.

