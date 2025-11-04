الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
رياضة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

يحل بايرن ميونخ ضيفًا على باريس سان جيرمان في ملعب “حديقة الأمراء”، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان كالتالي:

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: مانويل نوير.


خط الدفاع: رافائيل جيريرو- كيم مين جاي- جوناثان تاه- كونراد لايمر.


خط الوسط: جوشوا كيميتش- ليون جوريتزكا- توم بيشوف- سيرجي جنابري.


خط الهجوم: هاري كين- نيكولاس جاكسون.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق انتصار جديد في دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الأبطال.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الأول، برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت السعودية.

وكانت آخر مباراة جمعت بين سان جيرمان وبايرن ميونخ، في كأس العالم للأندية في دور ربع النهائي هذا الصيف، انتهت بفوزالفريق الفرنسي بهدفين دون رد.

