الليلة، قمة نارية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم مباراة باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وسوف تبث مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

شوفالييه

حكيمي - زبارني - باشو - مينديش

نيفيز - فيتينيا - إيمري

باركولا - ديمبيلي - وكفاراتسخيليا

بايرن ميونخ

مانويل نوير.

جيريرو، أوباميكانو، جوناثان تاه، لايمر.

كيميتش، جنابري، جوريتسكا.

دياز، كين، أوليز.

