موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يحتضن ملعب "حديقة الأمراء" مساء اليوم الثلاثاء، مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تذاع مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع بايرن ميونخ، برصيد 9 نقاط مع فارق الأهداف.

وكانت آخر مباراة جمعت بين سان جيرمان وبايرن ميونخ، في كأس العالم للأندية في دور ربع النهائي هذا الصيف، انتهت بفوزالفريق الفرنسي بهدفين دون رد.

