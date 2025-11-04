موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء ضمن مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد



تنطلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد

تذاع مباراة ليفربول أمام ريال مدريد عبر قناة beIN sports 2.

موقف ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات متتالية.

أما نادي ليفربول يتواجد في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، جمعهما من فوزين والهزيمة في مباراة.



ويخوض ليفربول مباراة الليلة أمام ريال مدريد بعدما استعاد الانتصارات في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا بهدفين دون رد، بعد سلسلة من الهزائم، ويحتل المركز الثالث في الترتيب.

فيما يدخل ريال مدريد مباراة الليلة أمام الريدز بعدما حقق انتصارا كبيرا على فالنسيا برباعية دون رد، ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ 30 نقطة.

