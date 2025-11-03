الأهلي يتجنب صدام بيراميدز، مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

قرعة دوري أبطال أفريقيا، أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز عن مجموعات نارية.

وتجنب الأهلي الصدام مع بيراميدز في مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026 بعد إجراء مراسم القرعة.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026



المجموعة الأولي: نهضة بركان المغربي، بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري، باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية: الأهلي، يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري

المجموعة الثالثة: صنداونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي

وتقام مباريات دوري المجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي،وتستمر الأدوار الإقصائية بالنظام ذاته حتى المباراة النهائية.

كما أعلن "كاف" أن مرحلة المجموعات ستبدأ يوم 21 نوفمبر 2025، على أن تُختتم في 14 فبراير 2026، مع الحفاظ على معايير كسر التعادل السابقة، وهي نتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرا الأهداف خارج الأرض.

ويحمل نادي بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا 2025 بعد فوزه التاريخي على ماميلودي صن داونز في المباراة النهائية، ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

الفرق المتأهلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026



الأهلي (مصر)

بيراميدز (مصر)

الهلال (السودان)

الترجي (تونس)

نهضة بركان (المغرب)

شبيبة القبائل (الجزائر)

ستاد مالي (مالي)

الجيش الملكي (المغرب)

مولودية الجزائر (الجزائر)

صن داونز (جنوب أفريقيا)

سيمبا (تنزانيا)

يانج أفريكانز( تنزانيا)

بترو اتليتكو (أنجولا)

ريفرز يونايتد (نيجيريا)

باور ديناموز (زامبيا)

سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)

تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026

التصنيف الأول: الأهلي، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: بيراميدز، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، سيمبا التنزاني

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي، شبيبة القبائل الجزائري

