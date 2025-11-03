8 ملاعب تستضيف كأس العالم للناشئين في قطر.. 48 منتخبا يشاركون في البطولة الدولية.. وهذه تفاصيل المجموعات ولائحة المسابقة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو الملاعب القطرية اليوم لمتابعة انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

موعد بطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2025

وستقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025 في قطر.

وستُقام جميع المباريات حتى المباراة النهائية على ثمانية ملاعب ضمن مجمع أسباير الحديث في مدينة الريان، على بُعد نحو تسعة كيلومترات من وسط الدوحة.

أما النهائي فسيُقام في استاد خليفة الدولي، الذي يقع أيضًا داخل منطقة أسباير.

منتخبات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا

أفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا.

ويتواجد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، المُشارك فى بطولة كأس العالم للناشئين في قطر، كواحد ضمن 10 منتخبات أفريقية مشاركة في البطولة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا، وستكون ضربة البداية أمام هايتي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

مجموعات كاس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

وأُجريت القرعة في الدوحة يوم 25 مايو، وجاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر، إيطاليا، جنوب أفريقيا، بوليفيا

المجموعة الثانية: اليابان، المغرب، كاليدونيا الجديدة، البرتغال

المجموعة الثالثة: السنغال، كرواتيا، كوستاريكا، الإمارات العربية المتحدة

المجموعة الرابعة: الأرجنتين، بلجيكا، تونس، فيجي

المجموعة الخامسة: إنجلترا، فنزويلا، هايتي، مصر

المجموعة السادسة: المكسيك، جمهورية كوريا، كوت ديفوار، سويسرا

المجموعة السابعة: ألمانيا، كولومبيا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، السلفادور

المجموعة الثامنة: البرازيل، هندوراس، إندونيسيا، زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة الأمريكية، بوركينا فاسو، طاجيكستان، تشيكيا

المجموعة العاشرة: باراغواي، أوزبكستان، بنما، جمهورية أيرلندا

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا، تشيلي، كندا، أوغندا

المجموعة الثانية عشرة: مالي، نيوزيلندا، النمسا، المملكة العربية السعودية

لائحة المسابقة في دور المجموعات حال التعادل

إذا تساوت نقاط منتخبين أو أكثر في المجموعة نفسها بعد انتهاء دور المجموعات، تُطبّق المعايير التالية بالترتيب لتحديد المراكز:

الخطوة الأولى:

أ) أكبر عدد من النقاط في المباريات المباشرة التي جرت بين المنتخبات المتساوية.

ب) فارق الأهداف الأفضل في المباريات التي جرت بين المنتخبات المعنية.

ج) أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع المباريات بين المنتخبات المعنية.

الخطوة الثانية:

إذا استمرّ التساوي بين منتخبين أو أكثر بعد تطبيق المعايير الثلاثة أعلاه، يُحدّد الترتيب وفقًا لما يلي:

د) فارق الأهداف الأفضل في جميع مباريات المجموعة.

هـ) أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع مباريات المجموعة.

و) أفضل سجل انضباطي للمنتخب (اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني) بناءً على عدد البطاقات الصفراء والحمراء، كما يلي:

* البطاقة الصفراء: خصم نقطة واحدة

* البطاقة الحمراء غير المباشرة (نتيجة بطاقتين صفراوين): خصم ثلاث نقاط

* البطاقة الحمراء المباشرة: خصم أربع نقاط

* البطاقة الصفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة: خصم خمس نقاط

الخطوة الأخيرة:

إجراء قرعة من قبل FIFA.

ترتيب المنتخبات صاحبة المركز الثالث

معايير أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثالث

أ) أكبر عدد من النقاط المحصلة في جميع مباريات المجموعة.

ب) فارق الأهداف الناتج عن جميع مباريات المجموعة.

ج) أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع مباريات المجموعة.

د) أفضل سجل انضباطي للمنتخب (اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني).

هـ) إجراء قرعة من قبل FIFA.

مباريات الأدوار الإقصائية

في حال انتهت المباراة في الأدوار الإقصائية بالتعادل بعد الوقت الأصلي، لن تُلعب أشواط إضافية، وسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

الأبطال السابقون لكأس العالم للناشئين

1985: نيجيريا

1987: الاتحاد السوفييتي

1989: المملكة العربية السعودية

1991: غانا

1993: نيجيريا

1995: غانا

1997: البرازيل

1999: البرازيل

2001: فرنسا

2003: البرازيل

2005: المكسيك

2007: نيجيريا

2009: سويسرا

2011: المكسيك

2013: نيجيريا

2015: نيجيريا

2017: إنجلترا

2019: البرازيل

2023: ألمانيا

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية في مونديال الناشئين

1985: ويليام (البرازيل)

- 1987: فيليب أوسوندو (نيجيريا).

- 1989: جيمس ويل (اسكتلندا).

- 1991: نيي لامبتي (غانا).

- 1993: دانييل أدو (غانا).

- 1995: محمد الكثيري (عمان).

1997: سيرخيو سانتاماريا (اسبانيا).

- 1999: لاندون دونوفان (الولايات المتحدة).

2001: فلورنت سيناما بونغول (فرنسا)

2003: سيسك فابريجاس (أسبانيا)

2005: أندرسون (البرازيل)

2007: توني كروس (ألمانيا)

2009: ساني إيمانويل (نيجيريا).

2011: خوليو جوميز (المكسيك)

2013: كيليتشي إيهيناتشو (نيجيريا)

2015: كيليتشي نواكالي (نيجيريا)

2017: فيل فودين (إنجلترا)

2019: جابرييل فيرون (البرازيل)

2023: باريس برونر (ألمانيا)

