رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا أمام ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء ضمن مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد أمام ليفربول في دوري الأبطال كلا من: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، فرانكو ماستانتونو، وديفيد ألابا للإصابة.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

 

موقف ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات متتالية.

أما نادي ليفربول يتواجد في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، جمعهما من فوزين والهزيمة في مباراة.


ويخوض ليفربول مباراة الليلة أمام ريال مدريد بعدما استعاد الانتصارات في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا  بهدفين دون رد، بعد سلسلة من الهزائم، ويحتل المركز الثالث في الترتيب.

 

فيما يدخل ريال مدريد مباراة الليلة أمام الريدز بعدما حقق انتصار كبير على فالنسيا برباعية دون رد، ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ 30 نقطة.

 

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد 


تنطلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

 

