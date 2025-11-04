بينهما متشابهات، احذر أعراض برد شتوية قد تخفي وراءها السرطان

مع اقتراب فصل الشتاء، يزداد انتشار الأمراض الموسمية كالبرد والإنفلونزا، فتظهر أعراض مألوفة مثل الحمى والسعال وآلام الجسم. لكن الأطباء يحذرون من أن بعض هذه الأعراض، التي تبدو عابرة، قد تكون في الواقع مؤشرات مبكرة على الإصابة بالسرطان، خاصة إذا تكررت أو استمرت لفترة طويلة دون تفسير واضح.

ورغم اختلاف السرطان عن الإنفلونزا من حيث الأسباب وطبيعة المرض، فإنهما يشتركان في عدد من العلامات الأولية، ما يجعل التفرقة بينهما أمرًا صعبًا أحيانًا.

ومن هنا تأتي أهمية الانتباه لأي تغير غير معتاد في الجسم خلال أشهر الشتاء.



القشعريرة

القشعريرة من الأعراض الشائعة في حالات البرد، لكنها قد تُشير في بعض الأحيان إلى وجود أمر أكثر خطورة، فبحسب الأطباء، قد تكون القشعريرة المتكررة أو غير المبررة من علامات بعض أنواع السرطان، مثل سرطانات الدم (اللوكيميا والليمفوما)، حيث تؤثر هذه الأمراض على قدرة الجسم في مكافحة العدوى.

كما يمكن أن ترتبط سرطانات الكلى وأنواع السرطان المتقدمة الأخرى بحدوث قشعريرة أو حمى غير مفسّرة.

وينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب إذا كانت القشعريرة مصحوبة بأعراض أخرى كالتعب الشديد أو فقدان الشهية أو استمرار الحمى لفترة طويلة.



الحمى

الحمى واحدة من أكثر الأعراض شيوعًا في فصل الشتاء، وغالبًا ما تكون استجابة طبيعية من الجسم لمحاربة العدوى.

غير أن الحمى المتكررة أو المستمرة دون سبب واضح قد تكون إنذارًا مبكرًا على وجود سرطان في الدم أو الكبد أو الكلى.

ويشير الأطباء إلى أن سرطان الدم واللمفوما والورم النقوي من أكثر أنواع السرطان ارتباطًا بارتفاع درجات الحرارة غير المبررة، إذ تؤثر هذه الأورام على الجهاز المناعي وتضعف قدرته على تنظيم الاستجابة الالتهابية داخل الجسم وفقا لموقع Times Now.



السعال المستمر

السعال من الأعراض الطبيعية لنزلات البرد، لكنه يصبح مقلقًا عندما يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو يتغير في شدته وطبيعته، أو يصاحبه دم أو صوت أجش.



في هذه الحالة، ينصح باستشارة الطبيب فورًا، إذ يمكن أن يكون السعال المزمن أحد مؤشرات سرطان الرئة أو الحنجرة أو الحلق.



التعب الشديد

الإرهاق في الشتاء أمر معتاد، لكن التعب المرتبط بالسرطان يتميز بكونه مستمرًا وشديدا ولا يتحسن بالراحة.



ويؤكد الأطباء أن هذا النوع من التعب قد يكون من العلامات الأولى لسرطانات الدم أو الليمفوما، نتيجة لاستهلاك الخلايا السرطانية لطاقة الجسم وإضعاف الجهاز المناعي.



التعرق الليلي

التعرق الليلي أمرًا شائعًا لدى كثيرين، سواء بسبب عدوى بسيطة أو تغيّرات هرمونية، خاصة لدى النساء في سن انقطاع الطمث.



لكن عندما يكون التعرق غزيرًا ومتكررًا ويصاحبه فقدان وزن أو حمى غير مبررة، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بأحد أنواع السرطان، خصوصًا سرطانات الدم.



قد تتشابه أعراض السرطان مع نزلات البرد أو الإنفلونزا، لكن الفرق يكمن في المدة، الشدة، وتكرار الأعراض.

ينصح الأطباء بضرورة الانتباه لأي تغيّر غير طبيعي أو مستمر في صحة الجسم، وعدم التردد في استشارة الطبيب لإجراء الفحوص اللازمة، فالاكتشاف المبكر يظل الطريق الأهم نحو العلاج الفعّال.

