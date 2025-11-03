الإثنين 03 نوفمبر 2025
أخبار مصر

أمل جديد لمرضي القلب، التأمين الصحي يطلق خدمات طبية متقدمة

هيئة التامين الصحي
هيئة التامين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن إدخال مجموعة من الخدمات الطبية المستحدثة في تخصص القلب والصدر، تشمل أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية على مستوى الأطفال والبالغين.

وتتضمن الخدمات الجديدة:

إجراء جراحات القلب المفتوح للأطفال والكبار.

جراحات القلب والصدر وعمليات مناظير الصدر الدقيقة.

تركيب منظمات القلب المستديمة وإجراء الدراسات الكهروفيزيولوجية للقلب.

استخدام الموجات الصوتية عبر المريء لتقييم وتشخيص أمراض القلب بدقة عالية.

تنفيذ عمليات القسطرة القلبية للأطفال والبالغين.

تطبيق تقنية القساطر الميكرونية المتطورة لتوسيع الشرايين الدقيقة.

إجراء عمليات زراعة الصمام الأورطي باستخدام القسطرة (TAVI) كبديل متقدم للجراحة التقليدية.

تخفيف الأعباء عن المرضى


وأكدت الهيئة أن هذه الخدمات تأتي ضمن خطة التطوير الشامل التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المرضى، وتقليل فترات الانتظار، وتوفير أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآت التأمين الصحي، دون الحاجة إلى التحويل لمستشفيات خارجية.

وزير الدولة البريطاني وممثلو منظمة الصحة العالمية في زيارة لمستشفى زايد التخصصي

الصحة: إصابة 25 في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب بطريق العاصمة الإدارية

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الهيئة لتعزيز مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة، وضمان حصول كل مريض على علاج متخصص وآمن تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة وبأعلى معايير الجودة.

