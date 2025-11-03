الإثنين 03 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: إصابة 25 في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب بطريق العاصمة الإدارية

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، إصابة 25 مواطنًا إثر انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة عند الكيلو 40 على طريق القاهرة – العين السخنة، بمدخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث في الساعة 9:03 صباحًا، تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة، ووصلت الأولى إلى الموقع في 9:12 صباحًا، ونقلت المصابين إلى مستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحي لتلقي العلاج الفوري.


ووجّه الدكتور خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير كافة الإمكانيات الطبية والأطقم المتخصصة، مع متابعة دقيقة لحالة كل مصاب حتى الاستقرار والخروج.
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن شكره للأطقم الطبية والإسعافية على سرعة الاستجابة والكفاءة في إدارة الحادث.

وتنوعت الإصابات بين كسور في الضلوع والفقرات، وخلع بالكتف، وكدمات وسحجات، وارتجاج واضطراب في الوعي، فيما تم حجز الحالات الحرجة تحت الملاحظة المركزة.
وأكد عبدالغفار أن الأطقم الطبية بمستشفى العاصمة الإدارية تتابع الحالات على مدار الساعة بإشراف استشاريين في الطوارئ والعظام والجراحة والمخ والأعصاب، مشددًا على تقديم الرعاية الكاملة لجميع المصابين.

الجريدة الرسمية